ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ⟩ В качестве творческой работы таллиннская школьница выбрала то, что помогает планете: участвовать может каждый

Мариан решила заняться чем-то полезным и практичным в рамках заданной в школе творческой работы. Поскольку загрязнение - большая проблема повсюду, Мариан хочет помочь убраться в своем районе. Она также приглашает всех желающих на уборку вместе с ней.

В Facebook Мариан также создала мероприятие для толоки. «В качестве своей творческой работы я хотела бы организовать вывоз мусора в Пирита. Приходите убираться вместе 16.04.2023. Собираемся в 12:00 в парке Лиллепи, за автобусной остановкой Urva», - говорит Мариан. «Мы убираемся и наслаждаемся свежим воздухом, а после уборки я также предлагаю немного подкрепиться», - добавляет она. «Мы очищаем наш дом от мусора. Увидимся!»

Мусор в лесу. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Мариан, которая учится в школе Святого Микаэля, рассказала Elu24, что идея организовать вырубку леса пришла к ней во время просмотра творческих работ предыдущих классов. «Кто-то сделал лампу из переработанных материалов. Мне понравилась идея помочь планете, и я начала обдумывать, как это сделать. Было много идей, но меня всегда беспокоил мусор. Поэтому мне показалось наиболее подходящим заняться уборкой. Приглашаю друзей и давай убираться! Мой руководитель предложил сделать мероприятие масштабнее, так и появилась идея этой толоки», - рассказала она.