Проверьте ваши шкафчики: какие вещи категорически нельзя хранить в ванной комнате – иначе испортятся

Ванная комната - особенное пространство в квартире. Место релакса, расслабления и красоты. Многие стремятся украсить это место, но не задумываются о том, что не все вещи можно хранить в ванной комнате. Ведь они начинают портиться от влаги, пишет Телепрограмма.