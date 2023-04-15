И вновь она: шикарная 57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини

«Ура! Мое любимое бикини снова в наличии!» – написала она.

Херли выбрала модель купальника с декольтированным бюстгальтером и плавками с низкой посадкой.

Актриса позировала на террасе и на пирсе, с видом на океан.

«Становится все моложе и моложе», – отметил один из подписчиков звезды.

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002).