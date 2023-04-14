Леди Гаге дали должность в Белом доме

36-летняя американская певица и актриса Леди Гага (Lady Gaga) и 61-летний продюсер Брюс Коэн (Bruce Cohen) были назначены сопредседателями Комитета президента Джо Байдена по искусству и гуманитарным наукам - совета, в который входят ведущие деятели искусства. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на Белый дом, пишет RUS TVNET.