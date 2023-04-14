Леди Гаге дали должность в Белом доме

36-летняя американская певица и актриса Леди Гага (Lady Gaga) и 61-летний продюсер Брюс Коэн (Bruce Cohen) были назначены сопредседателями Комитета президента Джо Байдена по искусству и гуманитарным наукам - совета, в который входят ведущие деятели искусства. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на Белый дом, пишет RUS TVNET.
Этот комитет был создан в 1982 году. Он консультирует президента и руководителей культурных агентств относительно путей повышения значения искусства, в том числе за счет федеральной поддержки.
В состав комитета входят также Джордж Клуни, Дженнифер Гарнер, Трой Коцур, Брюс Коэн, Шонда Раймс, Керри Вашингтон и другие.
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