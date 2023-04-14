ВИДЕО ⟩ «Бежал по спортивной площадке!» По Пярну рыскал серый волк

В группе Facebook района Раэкюла в Пярну опубликовали видео, на котором видно, что по улице бегает настоящий волк.

«Кажется, пять минут назад по спортивной площадке пробежал волк. Пожалуйста, поправьте меня, если я не отличаю собаку от волка», - сказала Марис, разместившая видео.

Марис рассказала редакции, что скорее боится за свободно передвигающихся домашних животных - кошек и собак, чем себя.

«Волк, конечно, волк!» - подтвердили несколько человек в комментариях.

По словам одного из местных жителей, также был сделан звонок на номер телефона государственной информации 1247. «Сообщили, что в этом районе передвигается такое животное - будьте осторожны!» - написал он.

Марко Кюбарсепп, главный специалист отдела дикой природы агентства по охране окружающей среды, подтвердил Pärnu Postimees, что это был волк. По его словам, это не первый раз, когда волков видят в этом районе. Около месяца назад уже сообщали о волке в том районе.

Агентство по охране окружающей среды указало, что, как правило, волк убегает сам по себе, когда видит человека. «Если животное вас не боится и проявляет любопытство, то обычно это щенок волка, который не представляет для вас никакой опасности. В крайнем случае, однако, это может быть больное или чрезмерно привыкшее к человеку животное, поведение которого непредсказуемо», - говорится в статье 2022 года.