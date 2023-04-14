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Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный

Limon.ee
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Стильная женщина. Фото иллюстративное.
Стильная женщина. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Британский стилист и имиджмейкер Мелисса Лунд в комментарии изданию Express рассказала, что женщинам в возрасте 50 лет и старше не стоит отказываться от любимого стиля, но нужно грамотно его адаптировать, пишет Гордон.

«Выглядеть потрясающе можно в любом возрасте. Но есть то, что придется пересмотреть», – отметила она.

Лунд заявила, что важно в первую очередь по-новому посмотреть на гамму своего гардероба и отказаться от обилия черных и слишком темных вещей.

«Вы должны пересмотреть свой самый темный цвет», – подчеркнула она.

Черный она предложила заменить синим и угольно-серым с условием, что это будут самые темные тона в гардеробе.

Также она предложила заменять черный цвет коричневым: например, если речь идет о кожаных брюках.

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