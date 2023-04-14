Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный

Британский стилист и имиджмейкер Мелисса Лунд в комментарии изданию Express рассказала, что женщинам в возрасте 50 лет и старше не стоит отказываться от любимого стиля, но нужно грамотно его адаптировать, пишет Гордон.
«Выглядеть потрясающе можно в любом возрасте. Но есть то, что придется пересмотреть», – отметила она.
Лунд заявила, что важно в первую очередь по-новому посмотреть на гамму своего гардероба и отказаться от обилия черных и слишком темных вещей.
«Вы должны пересмотреть свой самый темный цвет», – подчеркнула она.
Черный она предложила заменить синим и угольно-серым с условием, что это будут самые темные тона в гардеробе.
Также она предложила заменять черный цвет коричневым: например, если речь идет о кожаных брюках.