Авиакомпания при перевозке потеряла четырех собак пассажира. Его эмоциональную реакция увидел весь мир!

Жоао Пауло де Коста путешествовал с пятью спаниелями: одного из питомцев пустили в салон самолета, а четыре другие собаки летели в грузовом отсеке.

«Во время стыковки в Стамбуле пассажир обнаружил, что его рейс в Швейцарию отменили, а его спаниели не прилетели. Когда мужчина обратился к сотрудникам авиалинии с просьбой показать собак, они молчали и попросту игнорировали его. После нескольких попыток выяснить нахождение своих питомцев терпение мужчины лопнуло», – описывают ролик с 5 миллионами просмотров в соцсетях.

«Где мои собаки? У меня четыре собаки. Я не вижу своих собак! Покажите мне моих собак!» — повторял плачущий мужчина.

Поняв, что персонал ему не поможет, огорченный де Коста вызвал полицию. Оказалось, что спаниелей потеряли, а клип с реакцией мужчины стал вирусным. Бразилец сам пояснил ситуацию.

«Это было ужасно, они (представители компании) убежали и не дали мне никакого ответа. Потом сказали, что собаки якобы должны оставаться в карантине во время транзита.