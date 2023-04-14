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Авиакомпания при перевозке потеряла четырех собак пассажира. Его эмоциональную реакция увидел весь мир!

Limon.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Мужчина потерял собак во время длительного перелета с выставки на Филиппинах: пропажу он обнаружил в аэропорту Стамбула, а его эмоциональная история стала популярной в социальных сетях.

Жоао Пауло де Коста путешествовал с пятью спаниелями: одного из питомцев пустили в салон самолета, а четыре другие собаки летели в грузовом отсеке.

«Во время стыковки в Стамбуле пассажир обнаружил, что его рейс в Швейцарию отменили, а его спаниели не прилетели. Когда мужчина обратился к сотрудникам авиалинии с просьбой показать собак, они молчали и попросту игнорировали его. После нескольких попыток выяснить нахождение своих питомцев терпение мужчины лопнуло», – описывают ролик с 5 миллионами просмотров в соцсетях.

«Где мои собаки? У меня четыре собаки. Я не вижу своих собак! Покажите мне моих собак!» — повторял плачущий мужчина.

Поняв, что персонал ему не поможет, огорченный де Коста вызвал полицию. Оказалось, что спаниелей потеряли, а клип с реакцией мужчины стал вирусным. Бразилец сам пояснил ситуацию.

«Это было ужасно, они (представители компании) убежали и не дали мне никакого ответа. Потом сказали, что собаки якобы должны оставаться в карантине во время транзита.

Мои четвероногие детки не заслуживают такого отношения. С ними нельзя обращаться как с чемоданами или предметами. Я хочу, чтобы все увидели, как авиалинии относятся к авиаперевозке животных», — высказался мужчина.

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