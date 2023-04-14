Беременная Рианна намекнула на пол будущего ребенка

Облаченная в черное макси-платье, пальто и с солнцезащитными очками на лице без макияжа певица выбирала одежду для младенца. Папарацци засняли 35-летнюю звезду в момент ее общения с консультантом магазина, которая держала в руках детскую вещь розового цвета. Разумеется, все восприняли это как знак, что певица и рэпер A$AP Rocky ожидают девочку.