Беременная Рианна намекнула на пол будущего ребенка

Беременная Рианна отправилась на бейби-шопинг в Лос-Анджелесе и, сама того не подозревая, намекнула фанатам и журналистам издания Daily Mail на пол будущего ребенка, пишет Супер.
Облаченная в черное макси-платье, пальто и с солнцезащитными очками на лице без макияжа певица выбирала одежду для младенца. Папарацци засняли 35-летнюю звезду в момент ее общения с консультантом магазина, которая держала в руках детскую вещь розового цвета. Разумеется, все восприняли это как знак, что певица и рэпер A$AP Rocky ожидают девочку.
Вторую беременность Рианна рассекретила в феврале, когда выступила в халфтайм-шоу Супербоула с заметно округлившимся животом.
Напомним, Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, впервые стали родителями меньше года назад. В мае 2022-го у артистов, которые пока не состоят в официальном браке, родился сын.
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