ГАЛЕРЕЯ ⟩ Столько известных персон в одном месте: в Solaris открылась красочная выставка

Выставку посетили несколько известных эстонских любителей искусства, в том числе Кристьян Ярви, Яна Халлас, Женя Фокин и Тийу Ярвисте.

Хотя ключевое слово выставки - улица (в искусстве), она не сравнивает различные формы искусства, не говорит, что одна лучше другой, но знакомит со способами выражения и техниками, ставя целью создать в зрителе связи и вызвать радость узнавания, вдохновение и свежие мысли.

Выставка родилась из идеи создать единое целое из нескольких десятилетий уличного искусства. «Авторы создали новые работы специально для этой выставки. Например, Тийт Пяэсуке воссоздал работы таинственных уличных художниц Мины и Лидии, которые уже давно исчезла с улиц», – сказал галерист Меэлис Таммемяги.

В выставке участвуют эстонские художники Тийт Пяэсуке, Яан Элькен, Адамсон Эрик вместе с Мартой Ваарик, Рауль Курвица, а также уличные художники, которые скрывают свои настоящие имена, Эдвард фон Лынгус, Kairo, Pintsel, Okeiko и Hapnik