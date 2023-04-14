Имя премьер-министра Финляндии Санны Марин в последние месяцы часто фигурировало в СМИ в связи с ее личной жизнью. А именно, в светской хронике северных соседей некоторое время ходили слухи, что отношения Марин с мужем потерпели крах. Теперь пара впервые за долгое время появилась вместе на публике, пишет Elu24.
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РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ ⟩ Премьер-министр Финляндии после скандала появилась на публике с мужем
Отношения Санны Марин и ее мужа Маркуса Райкконена закрутились много лет назад, но в последнее время над ними сгущаются тучи. Финское издание Seiska сообщает, что за последние четыре месяца супружеская пара появлялась на публике всего три раза.
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