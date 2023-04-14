РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ ⟩ Премьер-министр Финляндии после скандала появилась на публике с мужем

Отношения Санны Марин и ее мужа Маркуса Райкконена закрутились много лет назад, но в последнее время над ними сгущаются тучи. Финское издание Seiska сообщает, что за последние четыре месяца супружеская пара появлялась на публике всего три раза.

В день независимости Финляндии, то есть 6 декабря, в день окончания выборов 29 марта, и вот, наконец, вчера. В качестве доказательства Марин поделилась в Instagram stories фотографией, на которой она стоит рядом с мужем. Райкконен поделился тем же постом в своем аккаунте.