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АРХЕОЛОГИ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ ⟩ На необитаемом острове недалеко от Сааремаа нашли древнеримские монеты

Инна-Катрин Хейн
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Древнеримская монета. Фото иллюстративное.
Древнеримская монета. Фото иллюстративное. Фото: nevio/Shutterstock

Две серебряные монеты, отчеканенные во времена Римской империи, были найдены на необитаемом и отдаленном острове в Балтийском море. Археологи не знают, как они туда попали, пишет Elu24.

На острове Готска-Сандён, расположенном между Эстонией и Швецией, никаких зацепок о попадании туда денег обнаружено не было. Ученые считают, что монеты могли попасть на остров от торговцев викингов, в результате кораблекрушения или с древнеримского корабля, который путешествовал так далеко на север, сообщает livescience.com.

Йохан Реннбю, археолог из Стокгольмского университета Сёдерторн, был частью группы, члены которой нашли две монеты с помощью металлоискателей в марте на пляже со старыми местами для разведения костров на острове Готска-Сандён.

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