АРХЕОЛОГИ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ ⟩ На необитаемом острове недалеко от Сааремаа нашли древнеримские монеты

На острове Готска-Сандён, расположенном между Эстонией и Швецией, никаких зацепок о попадании туда денег обнаружено не было. Ученые считают, что монеты могли попасть на остров от торговцев викингов, в результате кораблекрушения или с древнеримского корабля, который путешествовал так далеко на север, сообщает livescience.com.