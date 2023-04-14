Две серебряные монеты, отчеканенные во времена Римской империи, были найдены на необитаемом и отдаленном острове в Балтийском море. Археологи не знают, как они туда попали, пишет Elu24.
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АРХЕОЛОГИ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ ⟩ На необитаемом острове недалеко от Сааремаа нашли древнеримские монеты
На острове Готска-Сандён, расположенном между Эстонией и Швецией, никаких зацепок о попадании туда денег обнаружено не было. Ученые считают, что монеты могли попасть на остров от торговцев викингов, в результате кораблекрушения или с древнеримского корабля, который путешествовал так далеко на север, сообщает livescience.com.