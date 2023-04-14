«Слушала и плакала»: Кристина Орбакайте выпустила мощную песню в поддержку Примадонны

15 апреля певица Алла Пугачева отмечает свой 74-й день рождения. Как известно, она будет отмечать его не на родине, которую бросила из-за несогласия с политикой Владимира Путина.
В честь дня рождения мамы ее старшая дочь Кристина Орбакайте выпустила песню под названием «Алла будет петь».
«Алла будет петь» – это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!» – написала дочь Примадонны.
Благодарные поклонники оставили свои эмоции о песне и ситуации с Аллой Пугачевой.
«Слушала и плакала, песня попала прямо в сердце! Спасибо Кристина! АЛЛА БУДЕТ ПЕТЬ!», «Умиляет до слез. Столько боли и любви к своей великой маме в этом пении у Кристины. Браво, Кристина», «Песня сумасшедшая! Дорогая Кристина, нет лучшего подарка для матери, как таковая дочь. Вы великолепна! Алла, вы настоящая! Поэтому Алла будет петь! Ангела Хранителя!», «Какая проницательная и душевная песня! Браво! Алла будет петь!» — написали слушатели.