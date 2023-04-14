«Слушала и плакала»: Кристина Орбакайте выпустила мощную песню в поддержку Примадонны

В честь дня рождения мамы ее старшая дочь Кристина Орбакайте выпустила песню под названием «Алла будет петь».

«Алла будет петь» – это особенная для меня песня о Маме и о сильной Женщине, которая пела, поет и будет петь всем, кто хочет солнцем гореть!» – написала дочь Примадонны.

Благодарные поклонники оставили свои эмоции о песне и ситуации с Аллой Пугачевой.