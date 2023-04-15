ГОРОСКОП НА 15 АПРЕЛЯ ⟩ Лучше не проводить семейных праздников: день без суеты

А вот общением с близкими лучше не пренебрегать. Сегодня у вас появится возможность разобраться в своих чувствах, определиться с приоритетами и планами на будущее. Серьезные затруднения в личной жизни маловероятны.

Весы

День очень сложен с эмоциональной точки зрения, возможен серьезный разлад в отношениях с окружающими, причем как очень с близкими, так и малознакомыми людьми. Понять вас трудно, тем более что на объяснения вы скупитесь; в такой ситуации разумным было бы ограничить общение и заниматься собственными делами, которые сегодня кажутся особенно увлекательными и интересными.

На работе складывается ситуация, открывающая большие возможности для профессионального роста, раскрытия новых талантов. Недоброжелатели полны энергии, но поступают не слишком умно, так что сегодня вам не придется тратить силы на борьбу с ними: тот, кто роет вам яму, сам попадет в нее.

Скорпион

Будьте готовы заняться решением серьезных проблем, вспомнить о задачах, которые были давно поставлены и столь же давно забыты. Тенденция возвращения к прошлому доминирует во многих сферах жизни; вспоминая о давно минувших днях, старайтесь смотреть на вещи реалистично – вероятность оказаться в плену своих иллюзий очень велика.