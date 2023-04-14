ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Что это за люди так поступают?» Житель Эстонии пошел гулять на болото, но опешил от увиденного

Несколько дней назад внимательный житель волости Кийли заметил, что болото Мяннику рядом с его домом изуродовано внедорожниками: ландшафт вокруг болота и озера Рятсепа был изрезан следами от шин. Деревья и кусты сломаны, не говоря уже об уничтоженном подлеске, которому был нанесен необратимый ущерб.

«Что это за люди, которые так поступают? Неужели больше негде ездить, кроме как у озера и на болоте?» – сетует житель деревни Луйге, чей ежедневный маршрут теперь представляет собой ужасающее зрелище. Он добавил, что уже сообщил о своем негодовании в Департамент окружающей среды.