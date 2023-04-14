«Что это за люди, которые так поступают?» – сетует местный житель, чья ежедневная прогулка проходит по тропе здоровья в Мяннику. Красивое ранее место превратилось в ужасное зрелище. «Обстоятельства еще выясняются, и на данном этапе комментировать это дело преждевременно», – отвечает руководитель бюро надзора Департамента окружающей среды Тармо Техва.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Что это за люди так поступают?» Житель Эстонии пошел гулять на болото, но опешил от увиденного
Несколько дней назад внимательный житель волости Кийли заметил, что болото Мяннику рядом с его домом изуродовано внедорожниками: ландшафт вокруг болота и озера Рятсепа был изрезан следами от шин. Деревья и кусты сломаны, не говоря уже об уничтоженном подлеске, которому был нанесен необратимый ущерб.
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