Страстная пятница: что можно и нельзя делать накануне Пасхи

Великая (Страстная) пятница – это день, в который Христа бичевали, судили, приговорили к смертной казни, привели на лобное место и распяли. Соответственно, это самый важный день сострадания для православных христиан.

Поэтому Страстная пятница у православных – это день самого строгого поста. И по возможности надо вообще не есть в этот день или хранить самый-самый строгий пост из всех возможных, пишет Life.

Что можно делать в Страстную пятницу 14 апреля

В Страстную пятницу 14 апреля верующие, соблюдающие Великий пост, до полуночи пьют только воду. Но если не получается, в виде исключения можно съесть немного постного хлеба. От голодания в Страстную пятницу освобождены беременные и кормящие матери, а также люди с серьезными проблемами со здоровьем.

Пятница – конец земной жизни Иисуса Христа, день его смерти. Ее стоит провести в тишине и размышлениях, подумать о том, что бы вы хотели исправить или изменить. В Страстную пятницу приято печь куличи и красить яйца. По погоде в этот день судили о том, насколько теплой и сухой будет весна

Страстная пятница – 2023: чего делать нельзя