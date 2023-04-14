Страстная пятница в православии отличается особыми запретами, считается самым скорбным из всех семи дней Страстной недели. Расскажем про про обычаи, традиции и суеверия.
Страстная пятница: что можно и нельзя делать накануне Пасхи
Великая (Страстная) пятница – это день, в который Христа бичевали, судили, приговорили к смертной казни, привели на лобное место и распяли. Соответственно, это самый важный день сострадания для православных христиан.
Поэтому Страстная пятница у православных – это день самого строгого поста. И по возможности надо вообще не есть в этот день или хранить самый-самый строгий пост из всех возможных, пишет Life.
Что можно делать в Страстную пятницу 14 апреля
В Страстную пятницу 14 апреля верующие, соблюдающие Великий пост, до полуночи пьют только воду. Но если не получается, в виде исключения можно съесть немного постного хлеба. От голодания в Страстную пятницу освобождены беременные и кормящие матери, а также люди с серьезными проблемами со здоровьем.
Пятница – конец земной жизни Иисуса Христа, день его смерти. Ее стоит провести в тишине и размышлениях, подумать о том, что бы вы хотели исправить или изменить. В Страстную пятницу приято печь куличи и красить яйца. По погоде в этот день судили о том, насколько теплой и сухой будет весна
Страстная пятница – 2023: чего делать нельзя
Страстная пятница 14 апреля считается самым строгим днем Страстной недели. В этот день в знак глубокого траура в церкви не проводится литургия, а все богослужения посвящены пути Христа на Голгофу, его распятию, смерти, снятию с креста тела и погребению.
14 апреля нельзя веселиться, играть свадьбу, венчаться. По преданиям, кто отметет запреты и устроит праздник, будет потом весь год горевать. Не стоит также делать уборку в квартире, принимать банные процедуры, потому как все это нужно было сделать накануне в Чистый четверг. Также нужно воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур.
В Страстную пятницу 14 апреля нельзя распивать алкоголь, а супругам – интимно сближаться. Приметы гласят, что ребенок, зачатый в самый скорбный и строгий день Страстной недели, вырастет непослушным и с проблемами со здоровьем.
Можно ли в Великую пятницу работать, заниматься огородом или бытом?
Для многих окажется так, что 14 апреля – день рабочий. Поэтому, несмотря на ограничения, от обязанностей отлынивать не стоит. Если график такой, что трудиться необходимо, делать это нужно со всей ответственностью.
Заниматься любыми хозяйственными делами в Великую пятницу нельзя. Например, стирка в этот день считается большим грехом. А вот насчет занятий в огороде каких-то особенных запретов нет. Согласно канонам церкви, любая суета в этот день должна исчезнуть.