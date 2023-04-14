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Наконец-то! ⟩ Жители небольшого городка в Эстонии привыкли мыться в тазу на кухне, но тут приехало телевидение

Трийн Роос
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Улли, Мати и ведущая передачи.
Улли, Мати и ведущая передачи. Фото: Kanal 2

Пожилая пара, живущая в многоквартирном доме в городке Сууре-Яани, уже давно мечтала отремонтировать сауну, которая много лет стояла полуразрушенная во дворе, чтобы можно было мыться под проточной водой.  Пока что людям почтенного возраста приходится довольствоваться мытьем в тазике посреди небольшой кухни...

На этой неделе в благотворительном шоу «Südamesoov» ведущая Кейли Сюкияйнен посетила добрых и достойных жителей Сууре-Яани. Всю свою жизнь эти люди прожили в одном большом доме и видели разные эпохи. Но сейчас они оказались в невероятной ситуации, ведь как еще можно описать ситуацию, когда взрослым людям приходится мыться в маленьком тазике посреди кухни. Увы, и это после той жизни, в которой они работали, растили детей и вносили свой вклад в жизнь общества.

«Я поставлю сюда еще одну маленькую миску и буду мыться вот так», – говорит одна женщина. «Я поставила умывальник на стол, и здесь мы моем голову», – говорит другая. «Это даже небезопасно», – удивляется Кейли Сюкияйнен, когда видит, как пожилые жители дома вынуждены мыться в тазике, в котором, максимум, можно парить ноги.

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