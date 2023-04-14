Наконец-то! ⟩ Жители небольшого городка в Эстонии привыкли мыться в тазу на кухне, но тут приехало телевидение

На этой неделе в благотворительном шоу «Südamesoov» ведущая Кейли Сюкияйнен посетила добрых и достойных жителей Сууре-Яани. Всю свою жизнь эти люди прожили в одном большом доме и видели разные эпохи. Но сейчас они оказались в невероятной ситуации, ведь как еще можно описать ситуацию, когда взрослым людям приходится мыться в маленьком тазике посреди кухни. Увы, и это после той жизни, в которой они работали, растили детей и вносили свой вклад в жизнь общества.