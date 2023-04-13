В какие дни недели рождаются успешные люди, а в какие – полные неудачники

Благодаря знаменитой песне «Остров невезения» мы привыкли считать, что появление на свет в понедельник сделает неудачником. Так ли это на самом деле? Оказалось, что есть дни куда хуже.
Наверняка у вас есть знакомый, друг или даже член семьи, которого можно назвать счастливчиком и везучим. Слова о том, что ты баловень судьбы, хочет услышать каждый, как и выходить сухим из большинства ситуаций. Оказалось, присутствие богини удачи Фортуны в жизни человека или полное её игнорирование происходит из-за дня рождения. Буквально, а не даты или месяца (хотя часто это тоже влияет), пишет Life.
В какие дни недели рождаются неудачники?
Вы ни за что не догадались бы, что одним из самых неудачных дней для рождения считается пятница. По статистике, на конец недели приходится больше всего аварий, а люди уставшие и агрессивные. У появившихся на свет в пятницу людей вряд ли получится достигнуть всех своих целей или стать особо успешными. Нередко удача будет отворачиваться в самый неподходящий момент.
Вторник тоже не особо благоприятен. Это энергетически сложный день, поэтому такая же судьба ждёт и новорождённого. В жизни вряд ли будут крупные победы или личное счастье, потому что на пути в самый важный момент будут вырастать не пойми откуда взявшиеся препятствия.
Когда рождаются гении, успешные и везучие люди?
Мы привыкли думать, что понедельник – самый тяжёлый и нелюбимый большинством день недели. Но он не пророчит человеку какие-то беды, а наоборот. Наши предки почитали этот день. Согласно народным приметам, появиться на свет в понедельник очень даже неплохо. Впереди у таких людей долгая и счастливая жизнь, нередко наполненная удачей.
Суббота, по мнению астрологов и эзотериков, наиболее удачна для рождения. Малыш, появившийся на свет в первый выходной, как раз окажется тем самым баловнем судьбы. Первый плюс – покровительство Сатурна. Планета будет защищать новорождённого от бед и неудач, влияния сомнительных личностей. Второй — отменное здоровье. У людей, родившихся в субботу, исполняются мечты и присутствует счастье в семейной жизни.
Но не только рождённые в выходной могут похвастаться крепким иммунитетом. Считается, что середина недели тоже благоприятна. Если человек появился на свет в среду, скорее всего, он окажется удачливым и с крепким здоровьем.
Какая судьба, если родился в четверг или воскресенье?
Четверг и воскресенье считаются нейтральными днями. Первый менее удачный для рождения, а выходной повыгоднее. Но особенность рождённых в эти дни людей в том, что они собственными силами могут создать такую жизнь, о которой мечтают. Если хватит силы воли справиться с преградами, то родившиеся в четверг и воскресенье пополнят ряды успешных и счастливых людей.