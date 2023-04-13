В какие дни недели рождаются успешные люди, а в какие – полные неудачники

Наверняка у вас есть знакомый, друг или даже член семьи, которого можно назвать счастливчиком и везучим. Слова о том, что ты баловень судьбы, хочет услышать каждый, как и выходить сухим из большинства ситуаций. Оказалось, присутствие богини удачи Фортуны в жизни человека или полное её игнорирование происходит из-за дня рождения. Буквально, а не даты или месяца (хотя часто это тоже влияет), пишет Life.

В какие дни недели рождаются неудачники?

Вы ни за что не догадались бы, что одним из самых неудачных дней для рождения считается пятница. По статистике, на конец недели приходится больше всего аварий, а люди уставшие и агрессивные. У появившихся на свет в пятницу людей вряд ли получится достигнуть всех своих целей или стать особо успешными. Нередко удача будет отворачиваться в самый неподходящий момент.

Вторник тоже не особо благоприятен. Это энергетически сложный день, поэтому такая же судьба ждёт и новорождённого. В жизни вряд ли будут крупные победы или личное счастье, потому что на пути в самый важный момент будут вырастать не пойми откуда взявшиеся препятствия.

Когда рождаются гении, успешные и везучие люди?