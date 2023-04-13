Эстонская телеведущая попала в хитрую ловушку мошенников: на моем месте может оказаться каждый!

Эва Эссе-Сыырумаа стала жертвой мошенничества, которое проводится от имени компании DHL. Ведущая призналась в своем Instagram, что стала жертвой очень коварной схемы.

«Аферы стали очень реальными, и даже те, кто думает, что не попадется на них, будут укушены», – признается Эва, которая ждала посылку, за которую нужно было заплатить таможенную пошлину.

«Я получила сообщение от DHL, которое пришло туда же, куда приходят и официальные сообщения. Вот так я перешла по ссылке и заполнила форму с данными карты на странице DHL, которая выглядела вполне прилично», - вспоминает ведущая. По ее словам, подозрение в мошенничестве закралось, когда на телефон не пришел SMS-код, разрешенный для аутентификации.

К счастью, Эва быстро сориентировалась и позвонила в DHL.

«Я сразу же позвонил в DHL, где мне сказали, что это мошенничество, и посоветовали заблокировать карту. Я так и сделала. Но самое страшное было, когда через полчаса мне позвонили из банка и сказали, что мою карту уже неоднократно пытались использовать на трех разных айфонах: iPhone Павла, iPhone Сильвера, iPhone Solaris, - вспоминает Ева, напоминая себе, что нужно быть осторожнее. - Не ходите по ссылкам и не оставляйте своих данных. А если вы похожи на меня, будьте мной настолько, чтобы немедленно отреагировать и закрыть карту», - советует она своим подписчикам.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami storyst.

Несмотря на то, что прошел всего месяц после письма от мошенников, сегодня теледива уже получила от них новый привет. «DHL: мы пытались доставить вам посылку, но ваш адрес доставки неверен, пожалуйста, обновите его на сайте del-express.com», - говорится в сообщении.