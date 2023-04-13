Чт, 13.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ «Кринжовый дед»: фанаты Киркорова заподозрили, что его подменил двойник

Limon.ee
Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Путиниста Филиппа Киркорова перестали узнавать даже его ярые поклонники. Россияне считают, что певца подменил двойник.

Не успел Филипп Киркоров сменить имидж и сделать пластические операции, как фанаты обвинили его в подмене.

Под новыми фотографиями поклонники Филиппа Киркорова спорят о его реальности. Теперь все считают, что у посвежевшего артиста стали другими глаза. Фанаты отмечают, что у нового Киркоров другой голос, походка. В Сети начали строить догадки о заговоре против Киркорова и его подмены.

«Во-первых, это фотошоп. Во-вторых, он напоминает Джигурду»

«Это двойник», – пишут комментаторы под фотографиями российской звезды.

В соцсетях даже сравнили Киркорова с персонажем из телерекламы.

«Наш админ, наконец, понял, кого напоминает ему Киркоров – это же тот самый кринжовый псевдодед из рекламы Теле2!», – пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Напомним, после пластики Киркоров обесцветил волосы, бороду. Артист вправду больше на себя не похож.

Facebook Messenger Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх