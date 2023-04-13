ФОТО ⟩ «Кринжовый дед»: фанаты Киркорова заподозрили, что его подменил двойник

Путиниста Филиппа Киркорова перестали узнавать даже его ярые поклонники. Россияне считают, что певца подменил двойник.
Не успел Филипп Киркоров сменить имидж и сделать пластические операции, как фанаты обвинили его в подмене.
Под новыми фотографиями поклонники Филиппа Киркорова спорят о его реальности. Теперь все считают, что у посвежевшего артиста стали другими глаза. Фанаты отмечают, что у нового Киркоров другой голос, походка. В Сети начали строить догадки о заговоре против Киркорова и его подмены.
«Во-первых, это фотошоп. Во-вторых, он напоминает Джигурду»
«Это двойник», – пишут комментаторы под фотографиями российской звезды.
В соцсетях даже сравнили Киркорова с персонажем из телерекламы.
«Наш админ, наконец, понял, кого напоминает ему Киркоров – это же тот самый кринжовый псевдодед из рекламы Теле2!», – пишет Telegram-канал «Антиглянец».
Напомним, после пластики Киркоров обесцветил волосы, бороду. Артист вправду больше на себя не похож.