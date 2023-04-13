«Заказала платье в январе, прислали в августе!» Бренд Tallinn Dolls разочаровал покупательниц

«Кто-нибудь еще долго ждет свой заказ?» - спрашивает Сигрит в группе Facebook «Tallinn Dollsi järelturg». Она утверждает, что оплатила заказанные товары 13 марта, но они до сих пор не доставлены. «Они обещали отправить товар 29 марта. После этого я начала задаваться вопросом: что происходит», - описывает Сигрит свою историю, добавляя, что Tallinn Dolls ответили ей, что у них возникли проблемы с доставкой ткани. «Теперь снова прошло две недели, и никто не пишет, никто не дает мне знать, я вынуждена проводить настоящее расследование!» - негодует жительница Эстонии.