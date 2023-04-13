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«Заказала платье в январе, прислали в августе!» Бренд Tallinn Dolls разочаровал покупательниц

Крислин Метсанурм
, репортер
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Фото: Kuvatõmmis/Erakogu/Apotheka

«В последней перепеске, я узнала, что с доставкой ткани возникли трудности», - говорит Лилле, которая сегодня утром решила отменить свой заказ в интернет-магазине престижного эстонского бренда Tallinn Dolls, потому что не желает больше ждать. «Мы собираем все заказы, а затем отправляем их в производство», - говорит создатель и руководитель бренда Tallinn Dolls Мари Мартин. Она добавляет, что это более экономичное решение, которое позволяет предложить своим клиентам наилучшую цену.

«Кто-нибудь еще долго ждет свой заказ?» - спрашивает Сигрит в группе Facebook «Tallinn Dollsi järelturg». Она утверждает, что оплатила заказанные товары 13 марта, но они до сих пор не доставлены. «Они обещали отправить товар 29 марта. После этого я начала задаваться вопросом: что происходит», - описывает Сигрит свою историю, добавляя, что Tallinn Dolls ответили ей, что у них возникли проблемы с доставкой ткани. «Теперь снова прошло две недели, и никто не пишет, никто не дает мне знать, я вынуждена проводить настоящее расследование!» - негодует жительница Эстонии.

Айле, которая сделала заказ в Tallinn Dolls в начале марта, столкнулась с аналогичной проблемой. «Мне обещали, что эти вещи прибудут 29 марта, но после назначенного срока нескольких дней была тишина», - рассказывает клиентка Tallinn Dolls, отмечая, что когда она начала выяснять, телефон в конторе бренда никто не поднимал. «Наконец, в Messenger они ответили, что заказ задержится на неделю, но сейчас прошло уже две недели», - рассказывает Айле.

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