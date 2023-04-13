Тайные цифры судьбы: что означает номер квартиры, в которой вы живете

Количество цифр в номере квартиры

Если в номере квартиры только одна цифра, ваша жизнь проста и понятна: вы что думаете, то говорите и делаете. Ваш дух, ваша жизненная энергия и её реализация находятся в одной плоскости. Вы искренни и просты.

Если в номере две цифры, жизнь обитателя таких апартаментов сложнее. Они, как правило, скрытные люди, которые только перед самыми близкими друзьями изредка приподнимают завесу над истинными чувствами и переживаниями. Жильцы в такой квартире часто не знают, чего именно хотят, им важно и нужно разобраться с внутренним «я». Только достигнув внутренней гармонии, они смогут двигаться дальше.

Наименее «благополучными» в духовном плане считаются квартиры с тремя цифрами. Их жильцы часто не могут разобраться со своими эмоциями. Разум говорит им одно, чувства диктуют своё, а тело требует, чтобы сначала обратили внимание на его потребности. Их всегда преследует внутренний раздрай: они думают одно, говорят другое, делают третье и всё как-то невпопад.