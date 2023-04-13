Тайные цифры судьбы: что означает номер квартиры, в которой вы живете

Эксперты считают, что ваша судьба зашифрована в номере вашей квартиры, а на качество жизни, события и динамику влияет даже количество цифр, пишет Life.
Количество цифр в номере квартиры
Если в номере квартиры только одна цифра, ваша жизнь проста и понятна: вы что думаете, то говорите и делаете. Ваш дух, ваша жизненная энергия и её реализация находятся в одной плоскости. Вы искренни и просты.
Если в номере две цифры, жизнь обитателя таких апартаментов сложнее. Они, как правило, скрытные люди, которые только перед самыми близкими друзьями изредка приподнимают завесу над истинными чувствами и переживаниями. Жильцы в такой квартире часто не знают, чего именно хотят, им важно и нужно разобраться с внутренним «я». Только достигнув внутренней гармонии, они смогут двигаться дальше.
Наименее «благополучными» в духовном плане считаются квартиры с тремя цифрами. Их жильцы часто не могут разобраться со своими эмоциями. Разум говорит им одно, чувства диктуют своё, а тело требует, чтобы сначала обратили внимание на его потребности. Их всегда преследует внутренний раздрай: они думают одно, говорят другое, делают третье и всё как-то невпопад.
Как оказывается, многие привыкают жить в подобной чехарде и ни за что не оставляют жильё, к которому буквально приросли. А квартиры с трёхзначными номерами имеют свойство «прилипать» к людям и легко своих жильцов не отпускают. Тут надо проявить настойчивость и терпение, но где же их взять, когда голова смотрит в одну сторону, мечты тянут в другую, телу просто хочется покоя?
Что значит номер квартиры по фэншуй
По европейской нумерологии для трактовки цифр в номере квартиры их следует сложить между собой. Например, если вы живёте в квартире № 111, следует сложить между собой единицы и, получив три, обратить внимание на её свойства. Однако, кроме нумерологии, особое значение номера имеют в фэншуй. В этом случае число 111 рассматривается само по себе и, между прочим, является необыкновенно счастливым. Китайцы считают, что счастье приносят числа 89, 28, 33, 60, 97 и 99, а также сочетания цифр 1, 6, 8 или 7, 8, 9 в любой последовательности. А несчастье могут принести людям числа 24, 40, 44, 58, 64 и 95.
По фэншуй единица означает «честь», «достоинство», двойка – «легкость жизненного пути», тройка символизирует жизнь, и все три цифры усиливают собой рядом стоящие цифры. Семёрка означает «подтверждение» и тоже усиливает соседей. Шестёрка не влияет на другие цифры и символизирует достаток, восьмёрка – это «процветание», а девятка – «крепкое здоровье». Отрицательным символизмом обладают две цифры – четвёрка (символ смерти) и пятёрка – символ отрицания, который нейтрализует соседние цифры.