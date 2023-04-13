Звездные алкоголики: четыре знака Зодиака, кто сильнее всего зависим от спиртного

Тельцы славятся своей любовью к роскоши и удовольствиям. Люди этого знака зодиака наслаждаются прекрасными вещами в жизни, в том числе хорошей едой и напитками. Про таких личностей можно сказать, что они выпивают редко, но метко. Частый алкоголь на тусовках не всегда приводит к зависимости, но упрямый характер Тельцов может затруднить обращение за помощью, когда они в ней нуждаются. Личности этого знака зодиака могут сопротивляться переменам и бороться с идеей отказа от спиртного в жизни, даже если это негативно влияет на их здоровье и отношения.