Звездные алкоголики: четыре знака Зодиака, кто сильнее всего зависим от спиртного

Этим представителям зодиакального круга не подливать! А лучше вообще не позволять часто и в больших количествах пить спиртное, ведь именно они чаще других становятся алкоголиками, пишет Life.
Алкогольная зависимость – серьезная проблема, затрагивающая людей из всех слоев общества. Это расстройство сложно поддается лечению и оказывает значительное влияние на физическое, эмоциональное и психическое здоровье человека. Выяснилось, что среди представителей 12 знаков зодиака есть несколько тех, кто особенно слаб перед искушением выпить спиртное.
Знак зодиака Овен – поддается влиянию
Личности знака Зодиака Овен известны своим импульсивным характером и духом соперничества. Они прирождённые лидеры и часто идут на риск, не задумываясь о последствиях. Общительность часто оказывается преимуществом, помогая во многих сферах жизни. Но Овны, как бы парадоксально ни прозвучало, порой отличаются слабой волей. Уговорить их выпить рюмочку-другую гораздо проще, если люди отдыхают большой компанией. Овны могут употреблять алкоголь в качестве способа справиться со стрессом. Они быстрее всех становятся заложниками зависимости от спиртного.
Знак зодиака Близнецы – пьет алкоголь от скуки
Люди знака зодиака Близнецы известны своей приспособляемостью и универсальностью. Это социальные личности, которым нравится быть среди других и пробовать что-то новое. И склонность быстро терять интерес к делам может сделать их заядлыми алкоголиками. Ведь пить спиртное носители знака зодиака Близнецы могут и от скуки, чтобы поднять настроение перед выходом в люди или избавиться от беспокойства. Если такой человек попадёт в зависимость от алкоголя, побороть её станет крайне тяжело.
Знак зодиака Телец упрям и не признает зависимости
Тельцы славятся своей любовью к роскоши и удовольствиям. Люди этого знака зодиака наслаждаются прекрасными вещами в жизни, в том числе хорошей едой и напитками. Про таких личностей можно сказать, что они выпивают редко, но метко. Частый алкоголь на тусовках не всегда приводит к зависимости, но упрямый характер Тельцов может затруднить обращение за помощью, когда они в ней нуждаются. Личности этого знака зодиака могут сопротивляться переменам и бороться с идеей отказа от спиртного в жизни, даже если это негативно влияет на их здоровье и отношения.
Знак зодиака Рак – заглушает душевную боль
Рак – это один из самых эмоционально глубоких и чувствительных знаков зодиака. Они заботливы и сострадательны, часто ставят потребности других выше своих собственных. Возможно, именно из-за этого начинают часто прикладываться к бутылке, становясь алкоголиками. Почему носители знака зодиака Рак вообще тянутся к спиртному? Чтобы справиться с тяжёлыми переживаниями или заглушить эмоциональную боль. Таким людям трудно просить о помощи или признать, что у них есть проблема, поскольку Раки могут чувствовать, что подводят этим других.