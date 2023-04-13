«Я даже не предполагала, что это обернется полным кошмаром!» - говорит Ингрид, которая отдыхала в Италии. Однако то, что ее чемодан задержался, - было только началом, пишет Elu24.
ОТПУСК ПРЕВРАТИЛСЯ В КОШМАР ⟩ Потерянный чемодан нашелся в мусорном баке. Аэропорт: постороннему человеку багаж не отдавали
В конце марта отпуск жительницы Таллинна, отправившейся в Италию, закончился тем, что ее чемодан был найден в мусорном баке в районе Кристийне.
«Я вернулась из Катании через Франкфурт 31 марта, и из-за задержки рейса мой чемодан остался во Франкфурте», - пишет в социальных сетях Ингрид Абель, проживающая в Таллинне. Сообщается, что авиакомпания Lufthansa отправила Ингрид письмо о том, что чемодан прибудет 1 апреля в 13:00 и что он будет доставлен ей домой. «Меня также заверили в багажной службе Таллиннского аэропорта, что мне не о чем беспокоиться, они обо всем позаботятся! В тот момент я даже не предполагала, что это обернется полным кошмаром, - до сих пор недоумевает Ингрид.
Чемодан должен был прибыть на следующий день, но, к сожалению, этого не произошло.
«Тогда я отправилась в Таллиннский аэропорт, чтобы узнать, где мой багаж. В этом чемодане буквально была половина моей жизни! Молодой человек, работающий в багажной службе Таллиннского аэропорта, лишь пожал плечами и сказал, что мой багаж почему-то не прибыл. Он также сказал, что чемодан прилетит следующим рейсом, чего, конечно же, не произошло», - вспоминает Ингрид. По ее словам, она предложила сотруднику аэропорта проверить камеры видеонаблюдения. «После этого он рассмеялся мне в лицо и сказал, что не будут смотреть никакие камеры. Еще сказал, что я должна быть спокойна».
Неожиданное письмо
Через неделю Ингрид получила электронное письмо от неизвестного. «В письме было сказано, что мой чемодан найден. Там также было указано место, где находится мой чемодан».
Ингрид отправилась в указанное в письме место в районе Кристийне и нашла там свой розовый чемодан в мусорном баке. «Я была в полном шоке, когда приехала! Внутри не было самых дорогих вещей, осталось всего несколько предметов одежды, и они были в мусорном баке!»
По словам Ингрид, которая написала заявление в полицию, общая стоимость содержимого чемодана составила более 1200 евро. «Я даже не буду говорить о моральном ущербе!»
Связавшись с Таллиннским аэропортом, Ингрид якобы сообщили, что записи камер видеонаблюдения показали, что чемодан все-таки прибыл в обещанный день, 1 апреля.
«И кто-то просто украл мой чемодан! Как вообще возможно такое, чтобы мои личные и дорогие вещи попали таким образом в руки третьих лиц?» - до сих пор не может прийти в себя Ингрид.
Аэропорт: чемодан не отдавали незнакомцу
Специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Яне Калласте признает, что это досадный инцидент. «Нам очень жаль, что такой инцидент произошел на территории Таллиннского аэропорта. Подтверждаем, что будем полностью сотрудничать с Департаментом полиции и погранохраны, который расследует дело, и сделаем все возможное, чтобы найти виновных».
По словам Калласте, утверждение о том, что чемодан был передан незнакомому человеку, не соответствует действительности. «Все чемоданы, в том числе задержанный багаж, снимают с самолета и направляют на багажную ленту, где их могут забрать пассажиры. Как у нас, так и в других частях света соответствие чемодана и владельца чемодана не проверяется в зоне прилета багажа. В Эстонии такие случаи, когда багаж случайно или намеренно попадает в руки не тому человеку, очень редки, но в других частях мира ежегодно теряются тысячи чемоданов. Когда багаж достигает ленты багажного зала, багаж без владельца забирают сотрудники аэропорта, которые связываются с владельцем багажа, и этот багаж отдают на основании документа, удостоверяющего личность», - пояснила она.
Специалист по коммуникациям Яне Калласте подчеркнула, что безопасность в Таллиннском аэропорту - самое главное. «Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить воровство на нашей территории. К сожалению, полностью исключить кражу на багажной ленте нельзя, но на территории аэропорта установлено множество камер, которые помогают полиции найти виновных».
Через фирму Elisa Ингрид заключила договор страхования с компанией Ops Est OÜ.
Страховая компания ответила в письме, отправленном Ингрид: «Если ситуация такова, что кто-то снял ваш багаж с ленты и забрал его с собой, то это не страховой случай, потому что ситуация имела место в Эстонии, но даже за границей это не будет страховым случаем».
«Однако, если ваш багаж так и не попал на ленту и был каким-то образом украден до того, как попал под контроль предприятия, то это страховой случай», - пояснили в страховой компании.
Мы добавим комментарий Ops Est OÜ как можно скорее.