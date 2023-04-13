ОТПУСК ПРЕВРАТИЛСЯ В КОШМАР ⟩ Потерянный чемодан нашелся в мусорном баке. Аэропорт: постороннему человеку багаж не отдавали

Неожиданное письмо

Через неделю Ингрид получила электронное письмо от неизвестного. «В письме было сказано, что мой чемодан найден. Там также было указано место, где находится мой чемодан».

Ингрид отправилась в указанное в письме место в районе Кристийне и нашла там свой розовый чемодан в мусорном баке. «Я была в полном шоке, когда приехала! Внутри не было самых дорогих вещей, осталось всего несколько предметов одежды, и они были в мусорном баке!»

Найденный в мусорном баке чемодан. Фото: Erakogu/Ingrid Abel

По словам Ингрид, которая написала заявление в полицию, общая стоимость содержимого чемодана составила более 1200 евро. «Я даже не буду говорить о моральном ущербе!»

Связавшись с Таллиннским аэропортом, Ингрид якобы сообщили, что записи камер видеонаблюдения показали, что чемодан все-таки прибыл в обещанный день, 1 апреля.

«И кто-то просто украл мой чемодан! Как вообще возможно такое, чтобы мои личные и дорогие вещи попали таким образом в руки третьих лиц?» - до сих пор не может прийти в себя Ингрид.

Письмо, которое пришло Ингрид по электронной почте. Фото: Erakogu/Ingrid Abel

Аэропорт: чемодан не отдавали незнакомцу

Специалист по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Яне Калласте признает, что это досадный инцидент. «Нам очень жаль, что такой инцидент произошел на территории Таллиннского аэропорта. Подтверждаем, что будем полностью сотрудничать с Департаментом полиции и погранохраны, который расследует дело, и сделаем все возможное, чтобы найти виновных».