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Звезда самого горячего эстонского реалити-шоу вновь предстал перед судом

Кетлин Крузе
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Фото: Gert Tali

Год назад суд освободил Кальви-Калле Круусамяэ из тюрьмы условно-досрочно. 11 апреля суд вновь приговорил молодого человека за управление транспортным средством без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, на этот раз к общественным работам.

Кальви-Калле Крууcамяэ, бывшая звезда эстонского реалити-шоу Prooviabielu («Пробный брак»), вновь предстал перед судом. Похоже, что для него это уже становится привычным делом.

Летом 2021 года Круусамяэ в Рапласком судебном доме Пярнуского уездного суда состоялось слушание, на котором звезду реалити-шоу в очередной раз обвинили в управлении транспортным средством без соответствующих на то прав. Тогда Круусамяэ был приговорен к одному году и 17 дням реального лишения свободы за систематическое управление автомобилем без водительских прав соответствующей категории.

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