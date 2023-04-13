Звезда самого горячего эстонского реалити-шоу вновь предстал перед судом

Кальви-Калле Крууcамяэ, бывшая звезда эстонского реалити-шоу Prooviabielu («Пробный брак»), вновь предстал перед судом. Похоже, что для него это уже становится привычным делом.

Летом 2021 года Круусамяэ в Рапласком судебном доме Пярнуского уездного суда состоялось слушание, на котором звезду реалити-шоу в очередной раз обвинили в управлении транспортным средством без соответствующих на то прав. Тогда Круусамяэ был приговорен к одному году и 17 дням реального лишения свободы за систематическое управление автомобилем без водительских прав соответствующей категории.