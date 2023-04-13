«Мы убьем вас всех, потому что нас больше!» Эстонец в шоке от того, что творят путинисты на курортах Египта

Я был в Шарм-эль-Шейхе вместе Катри Райк (мэром Нарвы - прим.ред.), чтобы отредактировать книгу Катри, выходящую в июне, - «Моя Нарва. 10 лет спустя». Я ничего не ожидал, я никогда раньше не был на этом курорте, но подумал, какого черта отказываться от такого удовольствия: солнце, бассейн, шезлонг и тексты. Всё, конечно, оказалось не совсем так. Шарм-эль-Шейх - известный курорт для многих эстонцев, нас здесь всегда можно встретить, но больше всего тон задают русские. Я не знаю, так ли это в количественном отношении, но, слушая русский шум со всех сторон, я склонен думать, что да.

Наша Russia

В России раньше было очень популярно юмористическое шоу «Наша Russia», которое также показывали в Эстонии. В нем высмеивались типичные для России ситуации, например, в качестве персонажа был «честный гаишник», который выступал почти в каждой серии, но также постоянно повторялась сцена с курорта, где пьяные друзья приезжали со своими семьями на курорт и буянили.

Как-то вот так проходит курортная жизнь россиян, хотя и чуть менее радикально.

Но, быть может, несколько пикантных примеров.

Мы самые могущественные в мире!