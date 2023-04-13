«Нельзя сказать, что российский турист куда-либо исчез с туристической орбиты», - считает Юку-Калле Рейд. Вернувшись из египетского Шарм-эль-Шейха, он вкратце рассказывает о том, насколько высокомерным может быть русский за пределами своей родины.
«Мы убьем вас всех, потому что нас больше!» Эстонец в шоке от того, что творят путинисты на курортах Египта
Я был в Шарм-эль-Шейхе вместе Катри Райк (мэром Нарвы - прим.ред.), чтобы отредактировать книгу Катри, выходящую в июне, - «Моя Нарва. 10 лет спустя». Я ничего не ожидал, я никогда раньше не был на этом курорте, но подумал, какого черта отказываться от такого удовольствия: солнце, бассейн, шезлонг и тексты. Всё, конечно, оказалось не совсем так. Шарм-эль-Шейх - известный курорт для многих эстонцев, нас здесь всегда можно встретить, но больше всего тон задают русские. Я не знаю, так ли это в количественном отношении, но, слушая русский шум со всех сторон, я склонен думать, что да.
Наша Russia
В России раньше было очень популярно юмористическое шоу «Наша Russia», которое также показывали в Эстонии. В нем высмеивались типичные для России ситуации, например, в качестве персонажа был «честный гаишник», который выступал почти в каждой серии, но также постоянно повторялась сцена с курорта, где пьяные друзья приезжали со своими семьями на курорт и буянили.
Как-то вот так проходит курортная жизнь россиян, хотя и чуть менее радикально.
Но, быть может, несколько пикантных примеров.
Мы самые могущественные в мире!
Поздно вечером в баре гостиницы украинский мужчина лет 30, с пулевым ранением, вернувшийся с фронта, и сидящая напротив него русская тетка средних лет увлеченно спорят о том, по чьей вине происходит российско-украинская война. Русская тетка абсолютно уверена, что Украина первой начала бомбить Россию, а потом у России не осталось выбора. То же самое было и с Крымом: Украина преследовала российских граждан, делать было нечего, Крым пришлось взять.
«Что это за дичь?» - удивленно спрашивает украинец.
«Я знаю, - решительно отвечает русская тетка. - Я телевизор каждый день смотрю!»
Далее эта женщина утверждает, что на самом деле Россия не бомбит и никогда не бомбила и не убивала украинских граждан, а только американские лаборатории и военные объекты.
Но через десять минут всё та же россиянка говорит: «И вообще, можете заткнуться! Мы вас всех убьем, если слишком сильно будете возбухать. Нас больше! Мы самые сильные в мире!»
На местной футбольной площадке русские дети играют в футбол и каждый раз, когда мяч летит в сторону ворот, доносятся крики: «Это за державу! Это за державу!» Каким образом должен летящий в египетские ворота мяч помочь державе, я не знаю, но картина прослеживается весьма четкая: промывка мозгов проходит уже с самого раннего возраста.
В какой-то вечер всё это чуть не перерастает в драку. Стороны - две пьяные русские женщины с накаченными губами, группа мужчин и два украинца. Русские кричат, что Москва и Россия непобедимы и скоро завоюют весь мир, толстогубые женщины кричат в ответ. Украинец кричит в ответ, что русские убивают детей.
Появляется кучка охранников, но русские не унимаются. В результате чего в отеле начинает действовать новый распорядок. В этот вечер в бар отеля не пускают русских, только украинцев и тех, кто уже там сидел. Русские ходят со скривленными лицами. Они не понимают, что происходит, и спрашивают друг друга, размахивая руками: «А почему хохлам можно пить, а нам нельзя?. Вы, насильники, не уважаете нас».
Однажды мне пришлось давать свидетельские показания, объясняя, как русские начали очередную ссору, а потом хотели свалить вину на других. В итоге двое самых воинственных путинистов были выселены из отеля, что привело к дальнейшей относительной тишине. Когда россияне поняли, что за самоуправство их могут выгнать пинком под зад, они тихонько поползли вдоль стены.
Далеко не все русские ведут себя так, как описано выше. Половина из них сразу же отходит от крикунов, и однажды мы видели группу русских, которые пошли призвать своих соотечественников к порядку и прочитали им вполне приличную лекцию о реальных военных действиях Путина. Обе группы были из Москвы, но жили в совершенно разных мирах.
Почему бы вам самим не воевать за идеи Путина?
Зачем вообще говорить о путинистах, дерущихся на курорте, спросите вы.
А вот почему: это все молодые люди, которые сами сбежали от войны, начатой их кумиром. Большинство таких «героев» отдыхали на курорте семьями.
Когда я спрашивал (неоднократно): почему же вы тогда здесь, а не воюете за свою и путинскую идею, ответа я так и не получил. Может быть, только что-то вроде: нет, если понадобится, я немедленно вступлю в войну.
Если эта война и закончится, то очень трудно будет донести до описанных выше «курортных путинистов», что Россия совершила сотни, если не тысячи, военных преступлений. А не «освобождала» глупых и слабых украинцев.
Очевидно, что разъяснения будут только в случае полного поражения.