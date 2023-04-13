Невестка Аллы Пугачевой умерла во сне

После развода с родственником Примадонны, Владом Пугачевым, Виктория уехала из Москвы. Она завязала с запрещенными веществами и тихо жила с гражданским мужем, сторонясь любой публичности.

Как стало известно StarHit, женщина скоропостижно скончалась осенью прошлого года. «Вика умерла во сне. Сердце остановилось», – рассказали журналистам источники.

У Виктории остался старший сын, а также младший наследник от племянника Пугачевой. Последнего еще в ранние годы забрала под опеку звездная бабушка. Алла Борисовна переживала за судьбу ребенка, ведь родители страдали от наркотической зависимости.

Наркотики доводили Викторию и Влада Пугачева до критического состояния. Несколько лет назад Фадеева даже впала в кому, а у мужчины отнялись ноги. К счастью, пара смогла найти в себе силы поставить точку в пагубных пристрастиях. Оба начали придерживаться здорового образа жизни.