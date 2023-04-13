Невестка Аллы Пугачевой умерла во сне

Сегодня стало известно о смерти бывшей жены племянника Аллы Пугачевой Влада. Виктория Фадеева неожиданно скончалась в возрасте 48 лет.
После развода с родственником Примадонны, Владом Пугачевым, Виктория уехала из Москвы. Она завязала с запрещенными веществами и тихо жила с гражданским мужем, сторонясь любой публичности.
Как стало известно StarHit, женщина скоропостижно скончалась осенью прошлого года. «Вика умерла во сне. Сердце остановилось», – рассказали журналистам источники.
У Виктории остался старший сын, а также младший наследник от племянника Пугачевой. Последнего еще в ранние годы забрала под опеку звездная бабушка. Алла Борисовна переживала за судьбу ребенка, ведь родители страдали от наркотической зависимости.
Наркотики доводили Викторию и Влада Пугачева до критического состояния. Несколько лет назад Фадеева даже впала в кому, а у мужчины отнялись ноги. К счастью, пара смогла найти в себе силы поставить точку в пагубных пристрастиях. Оба начали придерживаться здорового образа жизни.
Сейчас младший сын Виктории находится в семье водителя Аллы Пугачевой. Игорь Польшиков официально усыновил ребенка и окружает его родительской любовью. Известная родственница также подарила мальчику недвижимость в Москве. Отец ребенка Влад Пугачев уже три года женат на бухгалтере Гузель. В 2020-м у него родилась дочь, которую назвали в честь звездной бабушки Аллой.