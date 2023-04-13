«Проходя мимо, всегда приятно было послушать пение птиц», - отметил в социальных сетях неравнодушный горожанин и поделился фотографией срезанных почти до основания кустов на перекрестке Кристийне в Таллинне. «Для обеспечения устойчивости и жизнеспособности кустов время от времени необходимо проводить омолаживающую обрезку, то есть обрезку кустов до высоты около 15 см», - пояснил необходимость проведения работ старейшина района Кристийне.
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ФОТО ⟩ «Перекресток скоро превратится в голый островок асфальта, пыли и шума?» Обрезанные до основания кусты вызвали недовольство столичных жителей
Во вторник в соцсетях начала распространяться фотография вырубленных кустов на перекрестке Кристийне в Таллинне, что очень огорчило горожан. «Всегда было приятно послушать пение птиц, проходя мимо. Планируется ли чем-то заменить эти кусты, или перекресток Кристийне скоро превратится в голый островок асфальта, пыли и шума?»