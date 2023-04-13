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«Ваше письмо из Хогвартса уже здесь»: вышел первый тизер нового сериала о Гарри Поттере

Limon.ee
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Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана".
Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана". Фото: imago stock&people

На HBO Max вышел первый тизер сериала о Гарри Поттере. Также Warner Bros. Discovery официально объявила о начале съемок, пишет Сплетник.

«Ваше письмо из Хогвартса уже здесь», - говорится в подписи к тизеру.

Стало известно, что одним из продюсеров сериала станет автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг: ранее сообщалось, что она будет следить за тем, что сериал соответствует сюжету ее книг. Исполнительными продюсерами сериала также станут Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс. Актерский состав будет полностью новый.

«Мы рады предоставить зрителям возможность заново открыть для себя Хогвартс. "Гарри Поттер" - это культурный феномен, и его фанаты до сих пор ждут как можно больше нового контента, связанного с волшебным миром. Вместе с Warner Bros. и Джоан Роулинг мы запустим сериал, который подробно перенесет каждую из культовых книг на экраны», - цитирует издание Variety представителей HBO.

Поклонников «Гарри Поттера» ожидает семь сезонов: в основу каждого ляжет одна из книг. Warner Bros. Dicovery описывает новый проект как «сериал длиной в десятилетие».

Точная дата релиза пока не известна.

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