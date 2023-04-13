«Ваше письмо из Хогвартса уже здесь»: вышел первый тизер нового сериала о Гарри Поттере

«Ваше письмо из Хогвартса уже здесь», - говорится в подписи к тизеру.

Стало известно, что одним из продюсеров сериала станет автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг: ранее сообщалось, что она будет следить за тем, что сериал соответствует сюжету ее книг. Исполнительными продюсерами сериала также станут Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс. Актерский состав будет полностью новый.

«Мы рады предоставить зрителям возможность заново открыть для себя Хогвартс. "Гарри Поттер" - это культурный феномен, и его фанаты до сих пор ждут как можно больше нового контента, связанного с волшебным миром. Вместе с Warner Bros. и Джоан Роулинг мы запустим сериал, который подробно перенесет каждую из культовых книг на экраны», - цитирует издание Variety представителей HBO.

Поклонников «Гарри Поттера» ожидает семь сезонов: в основу каждого ляжет одна из книг. Warner Bros. Dicovery описывает новый проект как «сериал длиной в десятилетие».