ФОТО ⟩ Житель Тарту, побывавший в измученной войной стране: как только пересекли польско-украинскую границу, сердце стало биться чаще

Каспар - примерный эстонский мужчина, отец троих детей. В связи с работой он много путешествует, и в апреле ему пришлось отправиться в Украину. «Я совершил небольшой тур по Украине, конкретно по Киеву и Буче. Это была командировка. Поскольку никто из нас не родился железным человеком, отправиться туда было немного страшно, и пришлось много работать над собой», - сказал Каспар Elu24.