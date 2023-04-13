ДО И ПОСЛЕ ⟩ Всего за 1000 евро однокомнатные апартаменты в Пярну стали уютным арендным гнездышком

Шоу Kanal 2 Kodud rahaks на этот раз порадовало зрителей идеями дизайна интерьера из летней столицы нашей страны - Пярну. С помощью тысячи евро и нескольких хитрых уловок специалисты пришли на помощь Стелле и Стену, чтобы превратить их обшарпанные апартаменты в магнит для туристов, пишет Elu24.
Пярну ждет лета и летние апартаменты ждали, когда их обустроят! Хозяева даже наняли дипломированного архитектора интерьера Кятрийн Лилп, которая за последние пять лет попробовала свои силы в десятках домов. Однако она никогда раньше не была ограничен бюджетом всего в 1000 евро.
Владельцы апартаментов, Стелла и Стен, полностью увлечены изменениями. Только недавно они продали свой только что построенный дом, потому что на участке не хватало места для новых проектов. Теперь они ремонтируют часть дома, и, к счастью для них, работа, которая ведется с невероятной скоростью, будет продолжаться еще долго.
И, как и следовало опасаться, даже два дизайнера интерьеров не успели поставить задачи восторженным домовладельцам, потому что все было сделано молниеносно. Летние апартаменты, расположенные в Пярну, выполнены в приятном, мягком и универсальном boho-стиле с игривой легкостью, и теперь они стали настоящим магнитом для туристов.
Смотрите в галерее, какой была квартира до преображения и как она выглядит теперь:
В программе Kodud rahaks ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо спешат на помощь владельцам квартир для сдачи в арендуа. Самое главное - найти самые хитрые и доступные уловки, чтобы квартиры с устаревшим или полностью отсутствующим дизайном превратились в удивительно красивые дома.
В новом сезоне преобразить свой дом смогут десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии. У них есть две недели, чтобы использовать тысячу евро и багаж идей Мерлин, чтобы произвести впечатление на Кейли и эксперта по недвижимости, хорошо знающего местный рынок.
Программа Kodud rahaks выходит по средам в 20:00 на телеканале Kanal 2.