ДО И ПОСЛЕ ⟩ Всего за 1000 евро однокомнатные апартаменты в Пярну стали уютным арендным гнездышком

Пярну ждет лета и летние апартаменты ждали, когда их обустроят! Хозяева даже наняли дипломированного архитектора интерьера Кятрийн Лилп, которая за последние пять лет попробовала свои силы в десятках домов. Однако она никогда раньше не была ограничен бюджетом всего в 1000 евро.

Владельцы апартаментов, Стелла и Стен, полностью увлечены изменениями. Только недавно они продали свой только что построенный дом, потому что на участке не хватало места для новых проектов. Теперь они ремонтируют часть дома, и, к счастью для них, работа, которая ведется с невероятной скоростью, будет продолжаться еще долго.

И, как и следовало опасаться, даже два дизайнера интерьеров не успели поставить задачи восторженным домовладельцам, потому что все было сделано молниеносно. Летние апартаменты, расположенные в Пярну, выполнены в приятном, мягком и универсальном boho-стиле с игривой легкостью, и теперь они стали настоящим магнитом для туристов.

Смотрите в галерее, какой была квартира до преображения и как она выглядит теперь:

В программе Kodud rahaks ведущая Кейли Сюкияйнен и дизайнер интерьеров Мерлин Мийдо спешат на помощь владельцам квартир для сдачи в арендуа. Самое главное - найти самые хитрые и доступные уловки, чтобы квартиры с устаревшим или полностью отсутствующим дизайном превратились в удивительно красивые дома.

В новом сезоне преобразить свой дом смогут десять владельцев квартир со всех уголков Эстонии. У них есть две недели, чтобы использовать тысячу евро и багаж идей Мерлин, чтобы произвести впечатление на Кейли и эксперта по недвижимости, хорошо знающего местный рынок.