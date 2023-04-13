Букингемский дворец объявил окончательное решение о присутствии принца Гарри и Меган Маркл на коронации Карла III

Но, пожалуй, многих интересует еще более острый вопрос: появится ли на торжестве главное «яблоко раздора», она же Меган Маркл. И вот тут уже ответ отрицательный. Как сообщает BBC, герцог Сассекский прибудет на праздник короля Великобритании в одиночестве, а его супруга вместе с детьми останется дома.

Судя по всему, такое решение было принято из-за невозможности полностью удовлетворить требования Гарри и Меган. Напомним, парочка обещала явиться на праздник только в том случае, если получит места на балконе Букингемского дворца, их дети тоже будут на торжестве, а маленькому наследнику Арчи еще и споют Happy Birthday (как раз 6 мая ему исполняется 4 года). Но в королевстве принцу так и уступили, а Меган негласно посоветовали готовиться к праздничной песне в собственном исполнении.