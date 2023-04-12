Женщина поехала с возлюбленным из Tinder в отпуск. Она и представить не могла, каким кошмаром всё обернется

«Мы буквально договорились обо всем: когда мы хотим родить детей, какой будет наша жизнь. Это звучало слишком хорошо. Всё развивалось стремительно. Он рассказывал, как ему не везло с женщинами, что он был сосредоточен на своем бизнесе, но теперь готов к новым серьезным отношениям», - поведала Джей.

Через три месяца Мадлен и Джейсон решили отправиться вместе в недельную поездку в Испанию. Впрочем, отпуск превратился в ужас, когда они прибыли в аэропорт и встретили разъяренную беременную возлюбленную Джейсона с ее родственниками.

«Когда мы приземлились, его возлюбленная подошла к нам и сказала: "Я его возлюбленная, я рожаю через две недели". Мать и отец также подошли и тыкали камерой ему в лицо, кричали на меня. Я была в шоке. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я была уверена, что мы вскоре поженимся», - с ужасом вспомнила она, пишет портал TCH.

По словам Джей, она не первая, кого обманул Джейсон. Кроме того, он врал о своем возрасте и фамилии.