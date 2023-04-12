22-летняя Мадлен Джей познакомилась с «мужчиной своей мечты» в декабре в 2022 году в Tinder. 32-летний Джейсон пригласил ее на свидание. После этого между ними возникли романтические отношения. Более того, влюбленные планировали общее будущее. Об этом она рассказала в своем TikTok.
Женщина поехала с возлюбленным из Tinder в отпуск. Она и представить не могла, каким кошмаром всё обернется
«Мы буквально договорились обо всем: когда мы хотим родить детей, какой будет наша жизнь. Это звучало слишком хорошо. Всё развивалось стремительно. Он рассказывал, как ему не везло с женщинами, что он был сосредоточен на своем бизнесе, но теперь готов к новым серьезным отношениям», - поведала Джей.
@mjayeex You seriously cant make it up. It was like a scene out of jeremy kyle! #fyp #cantmakeitup #drama ♬ stream escapism - #1 worth it. stan
Через три месяца Мадлен и Джейсон решили отправиться вместе в недельную поездку в Испанию. Впрочем, отпуск превратился в ужас, когда они прибыли в аэропорт и встретили разъяренную беременную возлюбленную Джейсона с ее родственниками.
«Когда мы приземлились, его возлюбленная подошла к нам и сказала: "Я его возлюбленная, я рожаю через две недели". Мать и отец также подошли и тыкали камерой ему в лицо, кричали на меня. Я была в шоке. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Я была уверена, что мы вскоре поженимся», - с ужасом вспомнила она, пишет портал TCH.
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По словам Джей, она не первая, кого обманул Джейсон. Кроме того, он врал о своем возрасте и фамилии.
«Ему на самом деле 37. Он соврал и о своей фамилии. Я нашла его аккаунт и там были их совместные фотографии с беременной возлюбленной», - сообщила Мадлен Джей.
Она также узнала, что у Джейсона есть еще один сын, о котором он никому не сказал.
По ее словам, герой-любовник пытался связаться с ней после того, как она скрылась с того самого места неприятной встречи. Также он попытался оправдаться, заявив, что та дама в аэропорту – психически нездорова.
«Он соврал мне и сказал, что это сумасшедшая бывшая, имеющая психические проблемы и заманившая его в ловушку новой беременностью», - продолжает историю Мадлен Джей.
Также Мадлен провела беседу с беременной. Она ей рассказала, что подозревала об изменах любимого.
«Мне стало страшно, потому что я чувствовала себя плохим человеком, хотя я ничего плохого не сделала. Я никогда не мечтала иметь серьезные отношения с кем-то, у кого есть семья», - рассказала она.
По словам Джей, вся ситуация так испугала ее, что она удалила приложение для знакомств: «Я чувствую, что сейчас не доверяю ни одному мужчине на свете».
@mjayeex
Cant believe im posting all this on tiktok what has my life come to.♬ original sound - Mjayeex
Джей добавила, что если роман слишком хорош, чтобы быть правдой, это обычно и есть истина. Она призвала всех прислушиваться к своей интуиции.
@mjayeex Part 5. The video is posted with consent from the creator #storytime ♬ original sound - Mjayeex