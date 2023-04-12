Советы эксперта: когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую

Об этом в комментарии изданию Allure рассказал американский эксперт в области косметологии и дерматологии Джошуа Зейхнер.

Если же тушь выглядит или пахнет не так, как пахла при покупке, отметил он, от ее использования лучше отказаться сразу, не дожидаясь окончания срока годности.