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Советы эксперта: когда следует выбросить тушь для ресниц и купить новую

Limon.ee
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Тушь для ресниц. Фото иллюстративное.
Тушь для ресниц. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Правила гигиены макияжа запрещают использовать тушь спустя шесть месяцев после открытия тюбика при условии его ежедневного использования, пишет Гордон.

Об этом в комментарии изданию Allure рассказал американский эксперт в области косметологии и дерматологии Джошуа Зейхнер.

Если же тушь выглядит или пахнет не так, как пахла при покупке, отметил он, от ее использования лучше отказаться сразу, не дожидаясь окончания срока годности.

Также эксперт не рекомендует пользоваться тушью после перенесенной глазной инфекции, так как можно заразиться повторно.

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