Анна Седокова в черном латексе и с обнаженными ягодицами покорила подписчиков

40-летняя певица по-прежнему будоражит умы подписчиков томными снимками в купальнике на пляжах Майми, видео с подпрыгивающей и выпрыгивающей из спортивного бюстгальтера грудью и выставленными в самом выгодном свете ягодицами у бассейна. И все это периодически подкрепляется профессиональными кадрами непременно тоже с приставкой секси.

Свежая фотография, на которой Анна предстала в бюстгальтере, шортиках с оголенными ягодицами и ботфортах на шпильках - и все это из черного латекса, сразила подписчиков наповал. «Не убивай нас, пожалуйста», - взмолились они. «Огонь», «Wow», «Hot mama», - также пишут в комментариях. Кстати, о маме. Как при всей своей бешеной сексуальности Анне одновременно удается быть и хорошей хозяйкой, и заботливой мамой троих детей - загадка! Чистое искусство, что уж там.