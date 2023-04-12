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«Мы не вместе». Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа

Limon.ee
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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских Фото: Инстаграм

Журналисты ТСН 12 апреля опубликовали фрагмент переписки одного из своих журналистов с украинской певицей Настей Каменских, пишет Гордон.

На скриншоте не указано, когда именно состоялся этот разговор, но отмечается, что он происходил в «чате компании».

Фото разговора смотри ЗДЕСЬ!

Инициатор разговора обратился к певице с просьбой, чтобы она попросила своего мужа посмотреть адресованное ему сообщение в Telegram-канале.

«Мы же не вместе сейчас», – ответила на просьбу певица.

Реакции собеседника на этот ответ на скриншоте не показана.

Потап и Каменских живут в браке с 2019 года. Слухи о разводе пары появились в 2022 году, после того, как артисты вернулись в Украину и перестали вместе появляться на публике. Ни Каменских, ни Потап не реагировали на вопросы поклонников.

В марте 2023 года бывшая подопечная Потапа, украинская певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе.

Вскоре после этого появились слухи о якобы разводе Каменских и Потапа. Инициатором слухов стал украинский блогер Богдан Беспалов. 31 марта Потап опроверг слова блогера. При этом слова своей бывшей подопечной он ни опровергать, ни подтверждать не стал.

7 апреля Каменских заявила, что она не разводится с мужем.

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