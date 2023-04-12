Эмили Ратаковски откровенно рассказала о своей интимной жизни

Но Эмили надо отдать должное: она не боится открываться перед людьми, честно выражает свои чувства и откровенно говорит о личной жизни. Временами чересчур откровенно.

Так, в свежем выпуске подкаста «Запретные плоды с Джулией Фокс и Ники Такеш» девушки обсудили отношения и немаловажную их составляющую - секс. И Эмили призналась, что он для нее очень важен: «Секс очень расслабляет меня, это как отдушина, это выражение чувств. Мне нравится заниматься им. Вы так много узнаете о людях в процессе. Это безумие».

Модель отметила, что, когда ее сын Сильвестр подрастет, она не будет делать вид, что сексуальных отношений не существует. Говорить с детьми об этом нужно открыто.