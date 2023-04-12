Эмили Ратаковски откровенно рассказала о своей интимной жизни

О личной жизни 31-летней модели ходят легенды. За последний год Эмили Ратаковски, по слухам, крутила романы с десятками мужчин. Последний, с Гарри Стайлсом, удивил фанатов особенно. Только-только в Сети появились снимки их страстного поцелуя, а буквально через несколько часов музыкант прогуливался с другой девушкой, пишет Супер.
Но Эмили надо отдать должное: она не боится открываться перед людьми, честно выражает свои чувства и откровенно говорит о личной жизни. Временами чересчур откровенно.
Так, в свежем выпуске подкаста «Запретные плоды с Джулией Фокс и Ники Такеш» девушки обсудили отношения и немаловажную их составляющую - секс. И Эмили призналась, что он для нее очень важен: «Секс очень расслабляет меня, это как отдушина, это выражение чувств. Мне нравится заниматься им. Вы так много узнаете о людях в процессе. Это безумие».
Модель отметила, что, когда ее сын Сильвестр подрастет, она не будет делать вид, что сексуальных отношений не существует. Говорить с детьми об этом нужно открыто.
Что ж, теперь ее ветреность вполне объяснима. Так можно избежать первых свиданий и намного лучше и быстрее узнать потенциальных парней. Шутить на эту тему можно сколько угодно, но поговаривают, что у Эмили с Гарри все действительно серьезно. Инсайдеры отмечают, что парочка встречается почти три месяца, а это для модели почти рекорд.