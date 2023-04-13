Эстонский журналист сварил яйца в вине перед Пасхой: «Испытал шок, когда заглянул в кастрюлю»

Кто вообще хочет на пасхальном столе видеть черные яйца? Но блестки, которые их украшают, так завораживают всех, что не стоит удивляться, если придя в гости к друзьям или родственником вас угостят таким необычным деликатесом.

Как покрасить яйца на Пасху в вине. В преддверии православной Пасхи русскоязычный сегмент TikTok заполнили ролики с мерцающими яйцами, покрашенными в вине. На видео с результатами яйца черного цвета сверкают на свету. Для покраски авторы роликов используют красное вино. Редакция Limon.ee тоже решила проверить один из методов.

СМОТРИТЕ, КАК ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ КРАСИТ ЯЙЦА В КРАСНОМ ВИНЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ:

Правда, добиться блестящего эффекта получается не у всех. В TikTok можно найти много роликов о менее удачной покраске яиц вином - у кого-то они едва поблескивают, а у кого-то получаются не красными, а грязно-бордовыми.

Некоторые блогеры заменяют красное вино белым или розовым. В таком случае яйца получаются почти белые, но мерцают всё так же.

В комментариях к видео спорят о деталях метода: одни пользователи советуют добавлять сахар, чтобы на яйцах оставалось больше мерцающих кристалликов, а другие советуют употреблять вино внутрь, а яйца красить луковой шелухой.