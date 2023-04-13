Эстонский журналист сварил яйца в вине перед Пасхой: «Испытал шок, когда заглянул в кастрюлю»

А вы когда-нибудь задумывались о новом рецепте покраски яиц на Пасху, чтобы все ваши близкие и друзья ахнули от восторга и спросили: «Как тебе такое удалось?» Православные всего мира отметят этот самый важный христианский праздник в воскресенье, 16 апреля. Перед этим днем соцсети разрывают видео покраски яиц в красном вине. После этого они становятся черными и мерцающими, как будто их осыпали блесточками. Давайте проверим, работает ли это?!
Кто вообще хочет на пасхальном столе видеть черные яйца? Но блестки, которые их украшают, так завораживают всех, что не стоит удивляться, если придя в гости к друзьям или родственником вас угостят таким необычным деликатесом.
Как покрасить яйца на Пасху в вине. В преддверии православной Пасхи русскоязычный сегмент TikTok заполнили ролики с мерцающими яйцами, покрашенными в вине. На видео с результатами яйца черного цвета сверкают на свету. Для покраски авторы роликов используют красное вино. Редакция Limon.ee тоже решила проверить один из методов.
СМОТРИТЕ, КАК ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ КРАСИТ ЯЙЦА В КРАСНОМ ВИНЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ:
Правда, добиться блестящего эффекта получается не у всех. В TikTok можно найти много роликов о менее удачной покраске яиц вином - у кого-то они едва поблескивают, а у кого-то получаются не красными, а грязно-бордовыми.
Некоторые блогеры заменяют красное вино белым или розовым. В таком случае яйца получаются почти белые, но мерцают всё так же.
В комментариях к видео спорят о деталях метода: одни пользователи советуют добавлять сахар, чтобы на яйцах оставалось больше мерцающих кристалликов, а другие советуют употреблять вино внутрь, а яйца красить луковой шелухой.
Иностранные блогеры вовсе придумали более креативные методы подобной покраски. Маленький листок цветка или растения прикладывают к яйцу, затем его кладут в чулок и варят. Таким образом получается красивый узор на яйце.
Батюшки! Таких страшных пасхальных яиц вы еще не видели!
Мы взяли бутылку красного французского вина 0.7, небольшую кастрюльку, туда поместили пять белых яиц, залили их вином до самого верха, добавили столовую ложку оливкового масла и после закипания варили около десяти минут.
Некоторые яйца мы оставили в вине на пять часов, а другие сразу же положили сушиться. Те, которые остались в вине, стали черно-мерацающими, другие же просто серо-коричнево-бордовыми. Самая главная ошибка нашего эксперимента: яйца должны целиком оставаться в вине в течение всего времени и если хотите максимального эффекта, то ни в коем случае не вынимайте их раньше, чем через пять часов.
Не обязательно ждать 10-12 часов, пяти часов будет вполне достаточно.
Какие на вкус «пьяные яйца» - неизвестно, мы не пробовали. Но, судя по TikTok, пока никто не умер.
Почему яйца, окрашенные вином, мерцают
В красном сладком вине содержится сахар, поэтому яйца, сваренные в вине, впитывают его на себя. Кристаллы сахара смотрятся очень красиво, они мерцают на солнце.
Чтобы добавить еще больше блеска, можно натереть окрашенные вином яйца оливковым маслом.
Делитесь в комментариях, у вас получилось? И какое вино использовали вы? Клали ли сахар?