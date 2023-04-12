ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Самые красивые женщины Эстонии вышли на модный подиум в Пярну

В субботу в пярнуском Kaubamajakas состоялось весенний модный показ, на подиум которого вышли победительницы конкурсов «Мисс Эстония» и «Королева красоты Эстонии» прошлых лет, пишет Elu24.
День моды в пярнуском Kaubamajakas открыл концерт певца Стефана Айрапетяна, который представлял Эстонию на конкурсе Евровидение-2022. Женя Фокин побаловал присутствующих советами по весеннему стилю.
Десять победительниц конкурсов «Миссис Эстония» и «Королева красоты Эстонии» вышли на развернувшийся в торговом центре модный подиум.
Среди них были Ренне Мерило, которая в прошлом году забрала титул Миссис Эстония, и Сирель Саад, которая была коронована в прошлом году как королева красоты Эстонии.
В этом году конкурс, на котором выберут Миссис Эстония и Королеву красоты Эстонии пройдут 20 мая в Кадриоргском дворце.