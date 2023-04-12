ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Самые красивые женщины Эстонии вышли на модный подиум в Пярну

День моды в пярнуском Kaubamajakas открыл концерт певца Стефана Айрапетяна, который представлял Эстонию на конкурсе Евровидение-2022. Женя Фокин побаловал присутствующих советами по весеннему стилю.

Десять победительниц конкурсов «Миссис Эстония» и «Королева красоты Эстонии» вышли на развернувшийся в торговом центре модный подиум.

Среди них были Ренне Мерило, которая в прошлом году забрала титул Миссис Эстония, и Сирель Саад, которая была коронована в прошлом году как королева красоты Эстонии.