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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Самые красивые женщины Эстонии вышли на модный подиум в Пярну

Limon.ee
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В субботу в пярнуском Kaubamajakas состоялось весенний модный показ, на подиум которого вышли победительницы конкурсов «Мисс Эстония» и «Королева красоты Эстонии» прошлых лет, пишет Elu24.

День моды в пярнуском Kaubamajakas открыл концерт певца Стефана Айрапетяна, который представлял Эстонию на конкурсе Евровидение-2022. Женя Фокин побаловал присутствующих советами по весеннему стилю.

Десять победительниц конкурсов «Миссис Эстония» и «Королева красоты Эстонии» вышли на развернувшийся в торговом центре модный подиум.

Среди них были Ренне Мерило, которая в прошлом году забрала титул Миссис Эстония, и Сирель Саад, которая была коронована в прошлом году как королева красоты Эстонии.

В этом году конкурс, на котором выберут Миссис Эстония и Королеву красоты Эстонии пройдут 20 мая в Кадриоргском дворце.

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