Тартуские подростки по телефону обвели McDonald's вокруг пальца и получили бесплатную еду: как они это провернули?

«Схема у мальчиков была простая - звонок в ресторан: здравствуйте, сделали заказ, получили не то. Небольшое объяснение, что было не так, и им пообещали бесплатный набор, за которым молодые люди поспешили», - делится веб-полицейский Андеро Сепп в социальных сетях.

Именно так четверо тартуских молодых людей по телефону обманули McDonald's на три бесплатных набора и десерт. «Обсуждение, будет это пицца из заведения Taverna или из McDonald's, судя по всему, было долгим», - заявил Сепп.

Последний сделал контрольный звонок в McDonald's, где ему подтвердили, что такой звонок и мошенничество действительно имели место.

Насколько известно полиции, нынешний случай - единственный подобный случай в Тарту. «Мы советуем продавцам или поставщикам услуг убедиться, что продукт или услуга были оплачены и переданы нужному лицу», - добавил представитель Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд.

Тимо Рейнталь, процессуальный руководитель Тартуского отделения полиции, сказал, что в таком случае можно ожидать ареста или штрафа в размере до 1200 евро. «В случае данного дела может возникнуть вопрос о нарушении параграфа Пенитенциарного кодекса, который касается правонарушения против собственности в отношении малоценной вещи и против имущественных прав», - пояснил он.

Хотя под публикаций, сделанной веб-полицейским в Facebook, несколько человек похвалили хитрую схему мальчиков, заявив, что полицейский просто завидует, последний сказал в ответ: «Это не зависть, нужно находить другое применение своей смекалке, которое не нарушает закон».

Детский набор в McDonald's. Фото иллюстративное. Фото: Lauri Kulpsoo