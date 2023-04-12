Мальчики из Тарту, использовавшие, казалось бы, простую схему, все же попались полиции. «В этом случае может быть назначен штраф в размере до 1200 евро или арест», - заявил процессуальный руководитель Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталь, пишет Elu24.
Тартуские подростки по телефону обвели McDonald's вокруг пальца и получили бесплатную еду: как они это провернули?
«Схема у мальчиков была простая - звонок в ресторан: здравствуйте, сделали заказ, получили не то. Небольшое объяснение, что было не так, и им пообещали бесплатный набор, за которым молодые люди поспешили», - делится веб-полицейский Андеро Сепп в социальных сетях.
Именно так четверо тартуских молодых людей по телефону обманули McDonald's на три бесплатных набора и десерт. «Обсуждение, будет это пицца из заведения Taverna или из McDonald's, судя по всему, было долгим», - заявил Сепп.
Последний сделал контрольный звонок в McDonald's, где ему подтвердили, что такой звонок и мошенничество действительно имели место.
Насколько известно полиции, нынешний случай - единственный подобный случай в Тарту. «Мы советуем продавцам или поставщикам услуг убедиться, что продукт или услуга были оплачены и переданы нужному лицу», - добавил представитель Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд.
Тимо Рейнталь, процессуальный руководитель Тартуского отделения полиции, сказал, что в таком случае можно ожидать ареста или штрафа в размере до 1200 евро. «В случае данного дела может возникнуть вопрос о нарушении параграфа Пенитенциарного кодекса, который касается правонарушения против собственности в отношении малоценной вещи и против имущественных прав», - пояснил он.
Хотя под публикаций, сделанной веб-полицейским в Facebook, несколько человек похвалили хитрую схему мальчиков, заявив, что полицейский просто завидует, последний сказал в ответ: «Это не зависть, нужно находить другое применение своей смекалке, которое не нарушает закон».
Редакция также обратилась за комментарием к McDonald's, опубликуем его при первой возможности.