Бабушка с телом 20-летней: супермодель Паулина Поризкова хвастается пенсионной фигурой в бикини

Паулина Поризкова сияет на многочисленных обложках модных журналов с 80-х годов. Звезда продолжает карьеру, несмотря на то, что ей исполнилось 58 лет! Модель чешского происхождения гордится своим телом и показывает его при каждом удобном случае.
Поризкову критикуют за то, что она слишком часто оголяется. Такие комментарии выводят ее из себя. Модель убеждена, что может позволить себе демонстрировать фигуру на миллионную аудиторию, пишет StarHit.
«После целой жизни, проведенной в заботе о других, я наконец-то могу делать это для себя. Конечно, я могу также вязать и печь, греться в тепле моей семьи в редких случаях, когда они нуждаются во мне, но я также могу греться в сиянии тропического солнца и в руках любовника. Я публиковала бикини и обнаженные фотографии потому, что я наконец чувствую себя хорошо в моей коже. Делаю это не для комплиментов или лайков, хотя они действительно очень нужны. Делаю это, потому что вы видите тысячи изображений молодых женщин в одинаковых ситуациях. Это то, что вы привыкли видеть. Никто не говорит им, что надо одеться», – заметила она.
Паулина борется за то, чтобы женщины могли открываться миру так, как они этого хотят. «По какому стандарту можно глазеть на обнаженную девушку, но не на зрелую женщину? Я делала такие фотографии с 15 лет. Тогда не могла гордиться тем, кем была, потому что еще не знала, кто я. Делала то, что меня просили другие, позировала для других», – добавила модель.