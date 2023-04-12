Бабушка с телом 20-летней: супермодель Паулина Поризкова хвастается пенсионной фигурой в бикини

«После целой жизни, проведенной в заботе о других, я наконец-то могу делать это для себя. Конечно, я могу также вязать и печь, греться в тепле моей семьи в редких случаях, когда они нуждаются во мне, но я также могу греться в сиянии тропического солнца и в руках любовника. Я публиковала бикини и обнаженные фотографии потому, что я наконец чувствую себя хорошо в моей коже. Делаю это не для комплиментов или лайков, хотя они действительно очень нужны. Делаю это, потому что вы видите тысячи изображений молодых женщин в одинаковых ситуациях. Это то, что вы привыкли видеть. Никто не говорит им, что надо одеться», – заметила она.