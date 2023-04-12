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ВИДЕО ⟩ 76-летний Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах

Limon.ee
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Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах.
Арнольд Шварценеггер взялся ремонтировать ямы на дорогах. Фото: Postimees

Из-за продолжительного зимнего шторма улицы Лос-Анджелеса покрылись выбоинами.

«Хочешь сделать хорошо – сделай сам!» – решил американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и взялся за лопату, чтобы засыпать выбоину на дороге в своем районе в Лос-Анджелесе. Видеоотчет он опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Postimees

Образовавшаяся яма представляла серьезную опасность для авто- и велотранспорта жителей.

«Сегодня, после того как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой машины и велосипеды портились в течение нескольких недель, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать. Ну вот», – написал Шварценеггер.

На кадрах видно, как прохожие и водители благодарят его за работу.

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