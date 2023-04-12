ВИДЕО ИЗ РИЙГИКОГУ ⟩ «Очень сложно читать по вашим губам – они почти не двигаются!» Кая Каллас позволила себе неудачную шутку

Во вторник состоялось заседание Рийгикогу, на котором каждый депутат Рийгикогу мог задавать вопросы премьер-министру.

«Вы говорили о кризисах, которые якобы создало другое правительство, и обещали старательно их разрешить, но на деле вы создали еще больше кризисов. При обоих правительствах вы нарушали Конституцию, основы правового государства и продолжали раскалывать нацию. Вы лгали. Дважды подряд вы лгали», – сказала депутат Рийгикогу Керт Кинго (Консервативная народная партия Эстонии), а потом спросила, как долго Каллас намерена оставаться на своем посту.

Кая Каллас ответила, что она не создавала новых кризисов, а будет пытаться разрешить старые. При этом она перечислила кризисы, с которыми столкнулась Эстония. «Вы делаете любопытные заявления. Я не являюсь причиной этих кризисов и не создавала их, но что я пытаюсь сделать, так это решить эти кризисы и сделать так, чтобы Эстония вышла из них как можно быстрее и мягче», – сказала премьер-министр.

Но Кинго не была удовлетворена ответом: «Вы не ответили на мой предыдущий вопрос, переводите разговор!»