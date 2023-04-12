Рийгикогу едва приступил к работе, когда заседание уже перешло в прения между Керт Кинго и Каей Каллас. «Очень сложно читать по вашим губам, потому что они почти не двигаются», – заявила Каллас Кинго.
ВИДЕО ИЗ РИЙГИКОГУ ⟩ «Очень сложно читать по вашим губам – они почти не двигаются!» Кая Каллас позволила себе неудачную шутку
Во вторник состоялось заседание Рийгикогу, на котором каждый депутат Рийгикогу мог задавать вопросы премьер-министру.
«Вы говорили о кризисах, которые якобы создало другое правительство, и обещали старательно их разрешить, но на деле вы создали еще больше кризисов. При обоих правительствах вы нарушали Конституцию, основы правового государства и продолжали раскалывать нацию. Вы лгали. Дважды подряд вы лгали», – сказала депутат Рийгикогу Керт Кинго (Консервативная народная партия Эстонии), а потом спросила, как долго Каллас намерена оставаться на своем посту.
Кая Каллас ответила, что она не создавала новых кризисов, а будет пытаться разрешить старые. При этом она перечислила кризисы, с которыми столкнулась Эстония. «Вы делаете любопытные заявления. Я не являюсь причиной этих кризисов и не создавала их, но что я пытаюсь сделать, так это решить эти кризисы и сделать так, чтобы Эстония вышла из них как можно быстрее и мягче», – сказала премьер-министр.
Но Кинго не была удовлетворена ответом: «Вы не ответили на мой предыдущий вопрос, переводите разговор!»
«Судя по вашей манере общения и выражениям здесь, вам, похоже, не хватает функционального понимания, поэтому я постараюсь говорить простыми предложениями, или, пожалуйста, читайте по губам. Вы создали конституционный кризис, вы создали кризис правового государства, вы разделили нацию, вы разжигаете ненависть, вы лжете и только лжете. Вы разрушаете Эстонию, и как долго вы будете продолжать это делать?» – не унималась депутат Рийгикогу.
Кая Каллас не растерялась и ответила: «Очень сложно читать по вашим губам, потому что они почти не двигаются»
«Это была шутка, – быстро извинилась Каллас за свои слова. – Я прошу прощения!» Позже Каллас еще раз извинился перед Кинго: «Я действительно не хотела вас обидеть, я пошутила неуместно. Я постараюсь избегать этого».
@targo.parnamets Peaministrikandidaat solvas riigikogu liiget Kert Kingot. #tiktokestonia #tiktokeesti #eestitiktok #reformierakond #KajaKallas #gokallas #ekre #kertkingo ♬ original sound - Targo Pärnamets
Ролик, о котором идет речь, быстро стал вирусным в социальных сетях. «Кинго тоже была не очень вежлива. Пыталась быть остроумной, а в итоге получила свое», – сказал один из жителей Эстонии, посмотрев ролик из Рийгикогу. Многие комментаторы сошлись в том, что все же подобные шутки не подобает себе позволять кандидату в премьер-министры.