Берегите родных: Глоба предупредила один знак Зодиака об опасном апреле

Известный астролог Тамара Глоба предупредила Водолеев о тех опасностях, что ждут их в апреле, а именно в третьей декаде месяца. Она считает, что Водолеям нужно внимательно относиться к близким.
«В конце апреля берегите родственников. И будьте осторожны за рулем, так как будет негативно влиять Солнечное затмение», – заявила специалист.
Хорошие новости тоже есть – Водолеев ждет великолепный шанс проявить таланты и заработать много денег. Заработанные средства астролог тоже рекомендует потратить на нужды родных и подарки для близких.
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