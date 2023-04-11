ФОТО ⟩ «Сын» Керсти Кальюлайд в розовом платье привел зарубежные СМИ в замешательство

Фотография президента Керсти Кальюлайд с активистом Микком Пярнитсом начала жить своей жизнью в социальных сетях, и появилась версия, что Пярнитс – сын Кальюлайд.
На фотографии, ставшей вирусной в социальных сетях, тогда еще президент Эстонии Керсти Кальюлайд изображена с Микком Пярнитсом. Фото было сделано летом 2020 года, когда Пярнитс пришел пожать руку президенту в розовом платье и на высоких каблуках. Однако в Twitter фотография Кальюлайд и Пярнитса приобрела другой смысл.
«Президент Эстонии с сыном», – гласит твит, опубликованный 4 апреля. На сегодняшний день им поделились 6 000 пользователей, а лайк поставили 27 000 человек.
The President of Estonia with her son pic.twitter.com/Dopo1NG7tD— Spriter (@Spriter99880) April 4, 2023
Так является ли Пярнитс сыном Кальюлайд или нет? Агенство Reuters решило ответить на этот вопрос. Журналисты связалась с Маттиасом Тамметом, советником президента, который ответил Reuters по электронной почте, что Пярнитс и Кальюлайд не являются родственниками.
Микк Пярнитс также ответил Reuters по электронной почте, что это утверждение – чепуха. «Конечно, я не ее сын, мы никак не связаны», – сказал эстонский активист.
На вопрос о вирусном твите Пярнитс ответил, что не хочет комментировать этот вопрос и что это была шутка со стороны сетевых троллей три года назад.