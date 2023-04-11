УЖЕ В ЭТУ СУББОТУ! ⟩ Группа Quest Pistols выступит в Таллинне

Золотой состав Quest Pistols выступит в столичном клубе Сathouse Concert Hall, 17 июня. За день до этого, 16 июня, группа выступит в Нарве на площадке VABALAVA.
16.06. город НАРВА / VABALAVA
17.06. город ТАЛЛИНН / Сathouse Concert Hall
Золотой состав Quest Pistols выступит в столичном клубе Сathouse Concert Hall, 17 июня. За день до этого, 16 июня, группа выступит в Нарве на площадке VABALAVA.
16.06. город НАРВА / VABALAVA
17.06. город ТАЛЛИНН / Сathouse Concert Hall
15 лет назад три танцора из Украины начали свою музыкальную карьеру и мгновенно стали популярным и всемирно признанным бойз-бэндом. Группа Quest Pistols изменила ржавые правила, существовавшие на эстраде, привнеся в нее харизму, яркую внешность и популярные песни, ставшие со временем хитами.
Спустя несколько лет золотой состав группы – Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк – возвращается на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.
В программу концерта войдут песни, ставшие гимнами целого поколения: «Я устал», «Дни гламура», «Белая стрекоза любви», «Я твой наркотик», «Ты так красива», «Санта-Лючия» и другие!
Группа Quest Pistols предлагает вам насладиться теплой ностальгией, ведь другой такой возможности услышать любимую группу может и не быть.