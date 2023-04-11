ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ! ⟩ Группа Quest Pistols выступит в Таллинне и в Нарве

15 лет назад три танцора из Украины начали свою музыкальную карьеру и мгновенно стали популярным и всемирно признанным бойз-бэндом. Группа Quest Pistols изменила ржавые правила, существовавшие на эстраде, привнеся в нее харизму, яркую внешность и популярные песни, ставшие со временем хитами.

Спустя несколько лет золотой состав группы – Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк – возвращается на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.

В программу концерта войдут песни, ставшие гимнами целого поколения: «Я устал», «Дни гламура», «Белая стрекоза любви», «Я твой наркотик», «Ты так красива», «Санта-Лючия» и другие!