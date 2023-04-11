Полицейскому из Ида-Вирумаа впервые в жизни доверили настоящее сокровище!

Марко, который ежедневно работал в патруле Идаской префектуре, впервые стал проводником служебной собаки (кинологом) в прошлом месяце, когда отправился за бельгийской овчаркой Фенриром в Германию. Но как так получилось, что Марко вообще стал кинологом?

«Желание стать кинологом было с самого начала, но одно из необходимых условий для того, чтобы им стать, - это несколько лет работы в Департаменте полиции и погранохраны (PPA)», - вспоминает Марко, который считает работу кинолога увлекательной, ведь она очень разнообразная и, конечно же, вы получаете верного напарника.

По приезде домой, Марко пришлось попрощаться со своим привычным сном: «Сон по ночам остался в прошлом, щенок все еще очень часто просится на улицу».

Марко не может отдохнуть даже во время кормления Фенрира, потому что вместе они закрепляют то, что уже выучили, или изучают что-то новое. «В нашем доме бесплатных обедов не бывает, - смеется Марко, - в его возрасте ему нужно много внимания и близости».

Если спросить Марко, какой человек мог бы задуматься о том, чтобы стать кинологом, он считает, что обязательно нужно иметь крепкие нервы: «Собака часто пытается прогнуть хозяина. Частью работы кинолога является постоянство в том, чтобы не сдаваться и, наконец, пробиваться, независимо от того, сколько времени это займет».