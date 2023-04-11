«Это отвратительно!» Вайкуле высказалась о Меладзе из-за его позиции по Украине

Меладзе пытался поговорить с представителями СМИ без камер, но они настаивали на публичной беседе. «Я просто хочу поговорить. Обычно, нормально хочу поговорить», – сказал артист. Конфликт накалился до предела, и чтобы Валерий не наговорил лишнего, его увела за руку жена Альбина Джанабаева.

О том, что произошло на горнолыжном курорте, узнала Лайма Вайкуле. Певица ранее положительно отзывалась о коллеге по шоу-бизнесу. Когда ее возмутили слухи о якобы провальном концерте за границей, то она тут же высказалась. «Пугачева присутствовала на его концерте и говорила, что это было караоке. На самом деле у Меладзе был потрясающий концерт в Тель-Авиве. В оперном театре. Лучше зала не бывает», – подчеркнула она на шоу.

Защитила Лайма друга и сейчас. «Когда человек не может говорить то, что думает, это отвратительно. Не позавидуешь Валере, который там сейчас находится», – прокомментировала блондинка видео, разлетевшееся по Сети.