Дмитрий Шепелев показал лицо подросшего сына Жанны Фриске: невероятно похож на маму

Родители Жанны много лет не виделись с внуком. Они часто критикуют Шепелева за то, что он разлучил их. Однако он все чаще показывает наследника в соцсетях.

11 апреля Шепелев поздравил своего сына с юбилеем. Он опубликовал редкое фото именинника. В кадре Платон был в пижаме. Мальчик лучезарно улыбается. Многие с трудом поверили, что ему исполнилось 10 лет. Поклонники отметили, что он очень похож на Жанну.

«Сладкий ребенок», «Такой красивый, талантливый получился мальчик, от своих прекрасных родителей», «И мамин и папин сын! На этом фото похож на обоих», «Как время летит», «Мальчуган так похож на маму», «Дима прекрасного сына воспитал», - стали писать подписчики.