56-летняя Рената Литвинова поразила подписчиков полуобнаженными фото

Восхищать — одно из явных призваний обворожительной актрисы. Кажется, что в любом амплуа 56-летняя дива выглядит одинаково эффектно и буквально сносит все на своем пути особой энергетикой, пишет Супер.
Что уж говорить про откровенные снимки Литвиновой, перед которыми просто невозможно устоять.
Вчера в Instagram Рената поделилась пикантными кадрами, приуроченными к ее скорому появлению в откровенном спектакле на парижской сцене. В завораживающем красном свете актриса позирует со спины, прикрывая руками обнаженную грудь. А высокие театральные перчатки и полуспущенная объемная юбка дополняют образ.
В комментариях под фото подписчики Ренаты искупали ее в комплиментах, отметив способность актрисы быть откровенной, но не пошлой. Разумеется не осталось без внимания и то, как прекрасно дива выглядит в своем возрасте.
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