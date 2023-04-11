56-летняя Рената Литвинова поразила подписчиков полуобнаженными фото

Что уж говорить про откровенные снимки Литвиновой, перед которыми просто невозможно устоять.

Вчера в Instagram Рената поделилась пикантными кадрами, приуроченными к ее скорому появлению в откровенном спектакле на парижской сцене. В завораживающем красном свете актриса позирует со спины, прикрывая руками обнаженную грудь. А высокие театральные перчатки и полуспущенная объемная юбка дополняют образ.