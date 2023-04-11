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56-летняя Рената Литвинова поразила подписчиков полуобнаженными фото

Limon.ee
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Рената Литвинова.
Рената Литвинова. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Восхищать — одно из явных призваний обворожительной актрисы. Кажется, что в любом амплуа 56-летняя дива выглядит одинаково эффектно и буквально сносит все на своем пути особой энергетикой, пишет Супер.

Что уж говорить про откровенные снимки Литвиновой, перед которыми просто невозможно устоять.

Вчера в Instagram Рената поделилась пикантными кадрами, приуроченными к ее скорому появлению в откровенном спектакле на парижской сцене. В завораживающем красном свете актриса позирует со спины, прикрывая руками обнаженную грудь. А высокие театральные перчатки и полуспущенная объемная юбка дополняют образ.

В комментариях под фото подписчики Ренаты искупали ее в комплиментах, отметив способность актрисы быть откровенной, но не пошлой. Разумеется не осталось без внимания и то, как прекрасно дива выглядит в своем возрасте.

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